Quieren fichar a Altimira: La respuesta del Betis y del jugador

El Real Betis encara el inicio de la temporada 2025-2026 con grandes expectativas. El club ha logrado una estabilidad deportiva que le permite competir con ambición. Sin embargo, este buen rendimiento colectivo pone a sus mejores jugadores en el escaparate.

El mercado de fichajes de verano siempre genera rumores y movimientos inevitables. La dirección deportiva trabaja para mantener un bloque sólido y competitivo. Ahora, uno de sus talentos emergentes ha recibido una propuesta formal del extranjero.

El crecimiento exponencial de una pieza clave en el Villamarín

Sergi Altimira se ha consolidado como un activo fundamental para el equipo. Su progresión durante la pasada campaña fue simplemente espectacular. El centrocampista catalán disputó un total de 53 partidos oficiales con la camiseta verdiblanca.

Acumuló más de 3.100 minutos de juego entre todas las competiciones. Su impacto se reflejó con dos goles y una asistencia muy importantes. Su rendimiento fue clave en LaLiga, la Conference League y la Copa del Rey.

El Betis lo fichó en el verano de 2023 por solo dos millones de euros. Pagaron la cláusula de rescisión que tenía con el Getafe en una apuesta decidida. Hoy, su valor de mercado se ha multiplicado gracias a su excelente nivel. El futbolista de 23 años ha demostrado una madurez impropia de su edad. Su capacidad para manejar el centro del campo es vital para el sistema de Pellegrini.

El mercado se mueve: ofertas y la postura del jugador

Recientemente ha llegado una oferta formal por el jugador desde Portugal. La información fue revelada por el periodista Pepe Elías, especializado en el club andaluz. A pesar del interés, la respuesta de Sergi Altimira ha sido clara y contundente. El futbolista ha rechazado la propuesta sin dudarlo ni un instante. Su compromiso actual con el proyecto del Real Betis es total y absoluto. El jugador solo contemplaría una salida si el destino fuera la Premier League.

Este deseo no es casual, pues su talento ha cruzado fronteras. Meses atrás, su nombre fue vinculado con el Manchester City de Pep Guardiola. Que un técnico de ese prestigio se fije en él confirma su enorme potencial. Altimira se siente muy valorado en el club y quiere seguir creciendo en Heliópolis. Su enfoque está puesto en la ilusionante temporada que está por comenzar.

La estrategia del Betis: blindaje y un futuro ilusionante

El Real Betis se muestra tranquilo ante el interés que suscita su jugador y no tiene ninguna intención de negociar un traspaso por Altimira. Su contrato se extiende hasta el 30 de junio de 2029, dándole una gran seguridad. Además, su cláusula de rescisión se sitúa entre los 40 y los 50 millones de euros aunque su valor de mercado, según el portal especializado Transfermarkt es de 15 millones.

Manuel Pellegrini considera a Altimira una pieza insustituible en sus planes. El equipo disputará LaLiga, la UEFA Europa League y la Copa del Rey. La exigencia del calendario obligará a tener una plantilla amplia y de calidad. El catalán formará un centro del campo de garantías junto a Marc Roca y Pablo Fornals. La afición bética puede respirar tranquila, al menos por ahora.