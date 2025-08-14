El Atlético de Madrid quiere pescar en la Serie A: Simeone da el OK

El Atlético de Madrid no ha cerrado la puerta al mercado de fichajes pese a incorporar a Raspadori. El club rojiblanco, aunque satisfecho con su plantilla actual, está atento a cualquier oportunidad. Y una de esas opciones podría venir directamente desde Turín. Desde Italia, varios medios aseguran que el Atlético ya ha contactado con la Juventus.

Las conversaciones son preliminares. No hay oferta en firme. Pero sí interés. Y eso basta para activar rumores. El jugador en cuestión es un extremo ofensivo. Tiene 27 años y experiencia en ambas bandas. Incluso ha jugado como delantero centro en varias ocasiones. Esta versatilidad lo convierte en una opción interesante.

Internacional absoluto, es habitual en las convocatorias de la selección argentina. Se juega el puesto con Giuliano. Su contrato con la Juventus termina en 2029. Así que su salida no sería sencilla. Pero en Turín quieren hacer hueco a nuevas incorporaciones, como la de Jadon Sancho. Y por eso escuchan propuestas.

| LaLiga, Canva

Juventus abre la puerta a una cesión con opción de compra

El traspaso directo rondaría los 30 millones de euros. Una cifra que el Atlético no quiere pagar ahora. Pero hay alternativas. La más lógica: una cesión con opción de compra para 2026. Esa vía es la que más convence a ambas partes. Así lo ha revelado Tuttosport.

La Juventus quiere liberar masa salarial y espacio en su plantilla. Especialmente si llega Sancho. Y el jugador también busca más minutos. En el Atlético podría encontrarlos, especialmente si se produce una salida importante. Una de las posibilidades más comentadas es la de Nahuel Molina.

| XCatalunya

El argentino no es indiscutible en estos momentos. La llegada de Marc Pubill lo ha desplazado en los planes de Simeone. En Italia dejó muy buena imagen con el Udinese. Y la Juventus lo recibiría encantada. Su inclusión podría desbloquear la operación con el extremo.

El perfil del jugador encaja con el estilo de Simeone

Rápido, agresivo y con buen uno contra uno. El atacante argentino cumple muchos de los requisitos del Cholo. No solo aporta profundidad por banda. También tiene gol. Y puede alternar como segunda punta. Su fichaje daría más recursos a la plantilla en un calendario exigente.

Además, tiene pasaporte comunitario. Por tanto, no ocuparía plaza de extracomunitario. Eso facilita aún más su llegada. El Atlético siempre ha valorado a jugadores con esa doble nacionalidad. Y su capacidad de adaptación al fútbol europeo ya está más que probada.

Con la temporada recién comenzada, el club madrileño no quiere precipitarse. Pero los contactos existen. Y aunque no hay urgencia, sí hay intención. Todo dependerá de si la Juventus acepta cederlo. O si entra en una operación con más piezas implicadas.

Una trayectoria sólida y consolidada en Europa

El extremo comenzó su carrera en Sudamérica, destacando desde muy joven por su desborde. Luego dio el salto a Europa. Primero en Alemania. Después en Italia. Con la Juventus se ha consolidado como titular en muchas fases del curso. Ha jugado en Champions y ha marcado goles importantes.

En total, ha disputado más de 250 partidos profesionales. Y suma más de 50 goles entre clubes y selección. No es un goleador puro, pero sí un jugador determinante en el último tercio del campo. Además, tiene experiencia en grandes escenarios y está acostumbrado a la presión.

En el Metropolitano ya lo conocen bien. Y lo siguen desde hace tiempo. La dirección deportiva cree que sería un fichaje estratégico. Sobre todo si no implica un desembolso inmediato. Y si su rendimiento es el esperado, podría quedarse más allá del préstamo.

Y aunque algunos aficionados puedan confundirse, este Nico González no tiene nada que ver con el canterano del Barça. Se trata del argentino de la Juventus, internacional absoluto y uno de los extremos más cotizados de la Serie A.