Racing de Santander, Sporting y UD Las Palmas quieren a un futbolista libre

La recta final del mercado veraniego sigue generando movimientos importantes en plantillas que aspiran a pelear por el ascenso. Varios equipos de la Hypermotion trabajan en refuerzos específicos para fortalecer posiciones clave y aumentar su competitividad en una temporada exigente. La defensa, especialmente los laterales, se ha convertido en una de las zonas más cotizadas del mercado actual.

En este orden de ideas, y según informó Fichajes Sporting, tres clubes tienen en su agenda a Brian Oliván para reforzar el lateral izquierdo. Sporting de Gijón, Racing de Santander y UD Las Palmas consideran su fichaje una oportunidad atractiva en este tramo del mercado. El jugador, de 31 años, está libre tras finalizar contrato con el RCD Espanyol y no renovar automáticamente.

Su salida del club catalán se produjo al no alcanzar el número de partidos exigidos por su cláusula de continuidad. Oliván llegó al Espanyol en 2022 desde el Mallorca a coste cero, convirtiéndose en uno de los laterales más destacados. En su primera campaña en Primera División fue el defensa con más asistencias, registrando un total de siete pases de gol.

| La Grada

Un verano que comenzó con opciones en Primera División

Al inicio del mercado, el nombre de Brian Oliván sonó como posible refuerzo del Sevilla FC. Sin embargo, el interés no prosperó y su futuro parece ahora más ligado a Segunda División. En esta categoría ya ha mostrado un rendimiento sólido, tanto en acciones defensivas como en su proyección ofensiva. Racing, Sporting y Las Palmas valoran su capacidad para reforzar su costado izquierdo con garantías inmediatas.

Un perfil con experiencia y fiabilidad contrastada

En tres temporadas como jugador del Espanyol, Oliván disputó 89 partidos oficiales, anotando un gol y repartiendo 12 asistencias. Ha vivido situaciones de presión máxima, incluyendo un descenso, un ascenso y la pelea por la permanencia en la última campaña. Su visión de juego y precisión en los centros le convierten en un recurso valioso para cualquier entrenador.

Además de su aportación técnica, su experiencia le permite aportar liderazgo dentro del vestuario y serenidad en partidos de alta tensión. Este perfil, difícil de encontrar en el mercado sin coste de traspaso, es lo que ha despertado el interés simultáneo de tres clubes.

Decisión pendiente en las próximas semanas

El futuro de Brian Oliván podría definirse antes del cierre oficial del mercado veraniego. Racing, Sporting y Las Palmas esperan una respuesta mientras otros posibles pretendientes observan atentos. La elección dependerá de factores deportivos y del proyecto que le ofrezca mejores perspectivas de protagonismo.

Los aficionados de estos equipos siguen con expectación las novedades, conscientes de que un fichaje así puede marcar la diferencia. El lateral zurdo, por su parte, tendrá que decidir si busca estabilidad inmediata o un reto a largo plazo.