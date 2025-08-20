Golpe para el Atlético de Madrid: Se confirma cuál es la lesión de Álex Baena

Álex Baena ha sufrido un contratiempo físico en pleno inicio de temporada. El centrocampista del Atlético de Madrid sintió molestias durante el entrenamiento matinal. Las pruebas médicas confirmaron una lesión muscular de bajo grado preocupante. Esta situación obliga a Álex Baena a parar de inmediato.

El parte oficial del Atlético detalló que Álex Baena no estará disponible. El jugador se perderá con total seguridad el duelo contra el Elche. Además, Álex Baena es seria duda para enfrentar al Alavés próximamente. Incluso la Selección Española podría perder a Álex Baena en septiembre.

Un problema arrastrado desde el partido ante el Espanyol

Álex Baena ya había mostrado señales preocupantes en partidos recientes. Contra el Espanyol, Álex Baena salió tocado y con hielo visible. Pese a ello, Álex Baena participó en la sesión de recuperación grupal. Sin embargo, Álex Baena no completó el entrenamiento del miércoles con sus compañeros.

Las primeras sensaciones médicas apuntaban a la baja de Álex Baena ante el Elche. Ahora, el regreso de Álex Baena se estima para mediados de septiembre. Ese sería el duelo contra el Villarreal, exequipo de Álex Baena. El Atlético quiere ser prudente con la evolución de Álex Baena.

Simeone busca alternativas tras la baja de Álex Baena

La ausencia de Álex Baena obliga a Simeone a replantear su esquema. El técnico argentino probó con Sorloth como sustituto de Álex Baena. También entró Barrios en lugar de Gallagher para equilibrar el mediocampo. El esquema se mantuvo parecido al del debut en Cornellà.

La baja de Álex Baena genera preocupación porque era pieza fundamental. Simeone considera a Álex Baena como motor creativo y físico indispensable. Sin él, el Atlético pierde llegada y control desde la segunda línea. Recuperar cuanto antes a Álex Baena es la gran prioridad del cuerpo técnico.

Posible ausencia de Álex Baena con la Selección Española

La lesión de Álex Baena no solo afecta al Atlético de Madrid. También la Selección Española podría verse condicionada por la baja de Álex Baena. Luis de la Fuente lo tenía entre los convocables para septiembre. Ahora la disponibilidad de Álex Baena dependerá totalmente de su recuperación médica.

La Federación vigila de cerca la evolución física de Álex Baena. No quieren arriesgar con un jugador que ya acumula molestias. El calendario internacional es exigente y Álex Baena estaba llamado a aportar. La duda es si España podrá contar con Álex Baena o no.

El calendario aprieta y Álex Baena preocupa al Atlético

El Atlético afronta semanas clave en este inicio de temporada mientras espera noticias sobre Álex Baena. Los rivales directos no perdonan y la plantilla necesita profundidad. La baja de Álex Baena reduce las opciones en una zona vital. La directiva considera reforzar al equipo si Álex Baena se prolonga.

El jugador, por su parte, se centra en recuperarse plenamente. Álex Baena trabaja bajo supervisión médica y con plan específico de readaptación. El cuerpo técnico confía en que Álex Baena llegue al cien por cien. La clave será evitar recaídas que retrasen aún más su regreso.

La importancia de Álex Baena para el proyecto rojiblanco

El Atlético sabe que Álex Baena es una apuesta estratégica de futuro. Su fichaje buscaba añadir calidad, juventud y compromiso al mediocampo. Desde su llegada, Álex Baena demostró encajar perfectamente en el estilo Simeone. Por eso su ausencia pesa tanto dentro del vestuario rojiblanco.

La afición también muestra su apoyo incondicional a Álex Baena en redes. Mensajes de ánimo se multiplican esperando ver pronto a Álex Baena. Todos confían en que volverá con más fuerza y protagonismo renovado. El Atlético necesita cuanto antes el regreso de un jugador clave como Álex Baena.