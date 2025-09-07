El plan B del Barça si falla Julián Álvarez: Veterano, asegura goles y Flick lo sabe

El calendario exprime al Barça y obliga a gestionar mejor los minutos del ‘9’. Hansi Flick ha asumido una rotación más quirúrgica para mantener la chispa competitiva.

Robert Lewandowski afronta un curso de jerarquía y dosificación camino del final de contrato. El club catalán necesita asegurar gol fiable mientras madura el heredero ideal para el eje del ataque.

La prioridad deportiva mira a Julián Álvarez como objetivo preferente para el próximo verano. El argentino ha elevado su estatus en LaLiga y su coste refleja esa realidad. Negociar con un rival directo añade fricción y condiciona los tiempos de cualquier operación. Si el plan principal se encalla, la dirección deportiva contempla un movimiento alternativo de impacto inmediato.

| ATM

Flick quiere un delantero que fije centrales, descargue de espaldas y nivele partidos cerrados. El entrenador trabaja desde un 4-2-3-1 flexible que pide referencias claras en el área. Lamine Yamal, Raphinha y Marcus Rashford generan ventaja, pero falta un rematador dominante. El perfil buscado reduce el margen de error en noches grandes de Champions.

Plan B con pedigrí y contrato vigente hasta 2027

El veterano que encaja esa descripción es Harry Kane, referencia total con cifras y autoridad. Aporta remate clínico, juego asociativo de alto nivel y liderazgo en vestuario. Con 32 años y contrato hasta 2027, su disponibilidad dependerá del contexto del mercado. El inglés sigue garantizando goles y lectura táctica que Flick valora en su plan ofensivo.

Luuk de Jong, la lección 2021–22: eficacia sin focos y puntos de oro

El precedente invita al optimismo prudente con perfiles veteranos bien escogidos. Luuk de Jong aterrizó entre dudas y terminó firmando goles que valieron victorias. En Liga aportó seis tantos y siete en total, incluyendo dianas de cabeza decisivas. Su triunfo en Mallorca simbolizó cómo un especialista puede sostener al equipo en rachas complejas.

| FCB

Aquel caso demuestra que el Barça puede maximizar recursos con roles muy definidos. Kane ofrece una versión superior del mismo arquetipo por talento y volumen. Domina el juego aéreo, temporiza entre líneas y activa segundas jugadas en área rival. Esa triple amenaza crece con extremos capaces de centrar o atacar por dentro.

Encaje con Flick: apoyos, remate y balón parado como ventaja competitiva

El 4-2-3-1 de Flick potencia al ‘9’ que baja a recibir y prolonga al primer toque. Kane sincroniza con el mediapunta y libera diagonales de Lamine y Rashford.

En bloque medio, facilita que Pedri y De Jong encuentren el pase vertical intermedio. A balón parado, añade gol y arrastre, útil en partidos trabados y minutos finales.

Calendario y condiciones: presente vigilante y ventana realista en 2026

La operación exigiría ingeniería económica y una ventana alineada con todas las partes. Bayern protege un activo nuclear y prioriza competir al máximo en Alemania y Europa. Inglaterra puede tentar al delantero por razones personales y deportivas todavía vigentes. Para el Barça, el camino es simple: competir hoy y asegurar el ‘9’ de mañana.