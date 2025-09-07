La salida sorpresa que se prepara en el Rayo Vallecano

Vallecas amaneció distinto tras el pulso con el Barça del domingo. El 1-1 reforzó la idea de que el equipo de Íñigo Pérez compite mejor cuanto más grande es el reto. La atmósfera fue de noche europea adelantada y el estadio respondió como en las grandes citas, frente a un rival icónico que se marchó con la sensación de haber sobrevivido.

Un mercado asimétrico que sigue moviendo fichas en septiembre

Europa cerró su ventana, pero Arabia mantiene la suya abierta hasta esta semana. Ese desfase sostiene la incertidumbre en varios clubes de LaLiga y obliga a diseñar planes de contingencia acelerados. El Rayo, con tres competiciones por delante, no es ajeno a ese tablero todavía activo.

La planificación, entre refuerzos y negativas clave

La dirección deportiva aplicó un cierre doméstico prudente. Llegó el nueve deseado, el brasileño Alemão, para darle profundidad al frente de ataque. Se oficializó la cesión de Pelayo al Cádiz en busca de minutos, y se bloquearon salidas relevantes de rotación como la de Randy Nteka. El mensaje fue claro: competir sin debilitar la columna vertebral del vestuario.

El objetivo saudí apunta al mediocentro más utilizado

En ese contexto, la posible salida de Pathé Ciss ha cobrado fuerza en las últimas horas. Al-Shabab prepara una tercera oferta cercana a siete millones, después de intentos previos sensiblemente inferiores.

El Rayo remite a la cláusula, fijada en diez millones hasta 2027. La presión del mercado saudí no cesa y la negociación se mantiene caliente, pero el Rayo no tiene prisa, quiere sacar dinero con la venta.

Por qué duele deportivamente: función y minutos del senegalés

Ciss es el ancla del 4-2-3-1 de Íñigo Pérez, ese mediocentro que equilibra transiciones y limpia primeras salidas. Alterna registro de pivote y volante, gobierna duelos en campo propio y llega a dividir cuando la posesión exige metros. Ha firmado un inicio de curso impecable en disponibilidad y ritmo de competición.

Datos que sostienen su cartel en la Franja

El senegalés, de 31 años, completó los 270 minutos en las tres primeras jornadas ligueras. Además, su valor de mercado actualizado es de dos millones, una cifra menor que no refleja su importancia táctica en Vallecas. Esa mezcla de experiencia, internacionalidad y continuidad convierte cualquier adiós en una decisión de alto impacto.

En Vallecas insisten en no descapitalizar una pieza nuclear a mitad de arranque competitivo. La ventana saudí cierra inminentemente y el margen real para reemplazarle es nulo.

Si se consumara la operación, el plan pasa por redistribuir roles con perfiles internos. Las opciones disponibles son Unai López o Gumbau, ajustando alturas del doble pivote y protegiendo la salida de balón con ayudas laterales.

Qué se juega el Rayo en esta semana decisiva

Con el equipo crecido tras empatar al Barça y con Europa en el horizonte inmediato, la prioridad es preservar estructura y automatismos. La salida de Ciss, si llega, obligaría a acelerar ajustes de sistema y cargas de minutos. Sin novedades cerradas, el Rayo mantiene firme el listón. Cláusula o una propuesta que, deportiva y financieramente, compense el riesgo.