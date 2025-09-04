La reacción de Marcelo a lo que ha hecho Lamine Yamal que no gustará al Real Madrid

El gesto entre Lamine Yamal y Cristiano Ronaldo sigue generando debate meses después de la Nations League. En aquel encuentro, Portugal venció a España en los penaltis y el foco no solo estuvo en el resultado, sino también en un saludo que nunca llegó. Cristiano ofreció la mano al joven culé y este no correspondió.

Una imagen que recorrió el mundo

La escena en la fila de jugadores llamó la atención. Por un lado, un Cristiano Ronaldo en el ocaso de su brillante carrera. Por el otro, Lamine Yamal, la joya emergente del fútbol español y del Barcelona. La no respuesta al saludo del portugués generó miles de comentarios.

Lo cierto es que el fútbol moderno magnifica cualquier detalle fuera del césped. Las cámaras captaron el instante y lo convirtieron en combustible para el debate. A partir de ahí, la polémica ha continuado en tertulias, redes sociales y artículos de opinión, más allá del propio terreno de juego.

Marcelo baja la tensión

Ante tanta especulación, Marcelo decidió intervenir con un mensaje conciliador. El ex lateral del Real Madrid se pronunció en un acto con niños, donde fue preguntado sobre el tema. "Quiero pensar que no fue aposta", dijo de manera directa. Para Marcelo, la educación y la personalidad de Lamine no encajan con un gesto de desprecio.

Además, recordó la importancia de poner las cosas en contexto. Según el brasileño, no siempre se debe creer todo lo que aparece en vídeos o titulares. "El chaval es muy buena gente", insistió Marcelo, dejando claro que no cree que hubiera mala intención por parte del joven internacional español.

El elogio a Lamine Yamal

Las declaraciones de Marcelo no solo rebajaron la polémica, sino que también incluyeron un reconocimiento al talento del culé. A pesar de la histórica rivalidad entre Real Madrid y Barcelona, el brasileño destacó el futuro prometedor del extremo. "Tiene un margen brillante, es un gran jugador", señaló, recordando que apenas lleva un tiempo en el primer equipo, pero ya ha dado muchas alegrías.

Estas palabras sorprendieron porque vienen de un jugador muy identificado con el madridismo. Sin embargo, también muestran la visión de un veterano que sabe separar la rivalidad deportiva del reconocimiento al talento.

Una situación puntual, que podría haberse quedado en anécdota, se ha convertido en tema recurrente de conversación. Marcelo, con experiencia sobrada en situaciones similares, apuntó directamente a ese fenómeno. Para él, la polémica es fruto de un “circo mediático” que muchas veces no ayuda ni a los jugadores ni al deporte.

Contexto del encuentro

No hay que olvidar que todo sucedió tras una derrota dolorosa para España. Los jugadores estaban frustrados y emocionalmente tocados. En ese contexto, un gesto puede malinterpretarse fácilmente. Lamine Yamal, con apenas 18 años, se encontró en medio de la comparación directa con un mito como Cristiano Ronaldo.

Lo que parece claro es que Marcelo ha querido cerrar el capítulo. Ha defendido a un joven futbolista que representa el futuro de la selección y ha recordado que no todo lo que se ve en una cámara debe convertirse en escándalo. En el fondo, la anécdota dice más de cómo consumimos el fútbol hoy que del propio Lamine Yamal.