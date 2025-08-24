Ramón Álvarez de Mon rompe su silencio tras la suplencia de Vinícius: 'Tiene un...'

El ambiente en el Real Madrid se ha cargado de electricidad tras conocerse la alineación para el duelo en Oviedo. La sorprendente ausencia de Vinícius Júnior en el once titular de Xabi Alonso ha generado un intenso debate. La decisión del técnico ha sido el principal tema de conversación desde que ha salido el 11 inicial.

Ahora, nuevas informaciones arrojan luz sobre cómo ha recibido el futbolista esta inesperada noticia. El impacto en el vestuario podría ser más significativo de lo que parece, marcando un punto de inflexión en la gestión del nuevo entrenador.

La mecha del enfado: "Tiene un cabreo importante"

El periodista Ramón Álvarez de Mon ha sido el encargado de poner palabras al sentir del delantero brasileño. A través de sus redes sociales, desveló el estado anímico del futbolista con un mensaje contundente y directo. “Vinicius sospechaba esta semana que podía ser suplente”, afirmó el comunicador en su publicación.

| Twitter, Canva

“Tiene un cabreo importante”, sentenció, confirmando que la decisión no ha sido bien recibida por el jugador. La información revela que el malestar del atacante venía gestándose durante los últimos días, anticipando una posible suplencia.

Esta revelación echa más leña al fuego en la complicada lucha de egos entre Mbappé y el brasileño. Ya no se trata únicamente de una decisión técnica o de una simple rotación en la plantilla. El componente emocional entra en juego con un futbolista clave que se siente frustrado.

Álvarez de Mon, sin embargo, concluyó su mensaje con un deseo para el madridismo. “Ojalá lo use para ganarle el partido al Madrid cuando salte al campo”.

Las razones ocultas tras una decisión técnica

El enfado de Vinícius no puede analizarse de forma aislada. Este episodio coincide con un contexto de negociaciones estancadas para la renovación de su contrato. Las altas pretensiones económicas del jugador habrían generado cierta fricción con la directiva del club blanco.

La suplencia, por tanto, puede interpretarse como un movimiento de autoridad por parte de Xabi Alonso. No tanto por el tema renovación sino por el bajo rendimiento de Vini. El entrenador tolosarra demuestra con hechos que nadie en su plantilla es intocable, imponiendo un criterio de meritocracia desde el inicio.

En su primera alineación como visitante, Alonso ha premiado a otros jugadores. Rodrygo Goes ocupa el lugar de su compatriota, mientras que el joven Franco Mastantuono disfruta de su primera titularidad. Este tipo de decisiones envían un mensaje muy claro a todo el vestuario. El rendimiento y el compromiso durante la semana son innegociables para ganarse un puesto en el equipo. La gestión de egos se perfila como uno de los grandes desafíos para el nuevo cuerpo técnico.

| Canva

Un desafío para el jugador y una oportunidad para el equipo

La suplencia supone un duro golpe para un jugador acostumbrado a ser el protagonista absoluto. La temporada pasada fue una de las figuras más determinantes del equipo. Ahora, Vinícius se enfrenta al reto de reconducir su frustración y transformarla en rendimiento sobre el césped.

La competitividad en la delantera del Real Madrid es máxima, con nombres como Kylian Mbappé, Rodrygo y el emergente Mastantuono. Cada minuto de juego deberá ser aprovechado al máximo para recuperar la confianza del entrenador.