Manuel Pellegrini confirma novedades sobre lesionados: Quién tendrá minutos en Elche

La primera jornada de LaLiga continúa este lunes con el duelo entre el Betis y el recién ascendido Elche en el Martínez Valero. Los verdiblancos inician el curso con ilusión renovada, pero también con la preocupación de varias ausencias importantes. En la previa del partido, Manuel Pellegrini ha ofrecido detalles sobre los futbolistas tocados y sus posibilidades de participar en este debut.

El centrocampista catalán Sergi Altimira ha sido la gran incógnita de la semana en el Betis. Se perdió el último amistoso y varias sesiones de entrenamiento, aunque este domingo volvió a ejercitarse junto al resto del grupo. El técnico chileno confirmó que viajará a Elche, aunque decidirá en el último momento si juega de inicio o entra con minutos limitados.

“Esperaremos hasta el último momento para ver cómo está y ya decidiremos si juega de inicio o cuántos minutos puede hacerlo”, explicó Pellegrini. En principio, todo apunta a que estará disponible, protegido con un vendaje para minimizar riesgos.

Varias bajas confirmadas en el estreno liguero

El Betis no podrá contar con Isco, Marc Roca, Diego Llorente, Abde ni Deossa para esta primera jornada. Pellegrini aclaró que Abde y Deossa siguen trabajando al margen y no estarán disponibles hasta después del parón de selecciones. En el caso de Llorente, volverá a entrenar con el grupo la próxima semana, mientras que Marc Roca lo hará parcialmente.

La enfermería obliga al técnico a recurrir a la cantera, donde jugadores como Ángel Ortiz, Dani Pérez, Mawuli, Oreiro o Pablo García han estado entrenando con el primer equipo. No se descarta que alguno pueda tener minutos en Elche si el partido lo permite.

El posible once inicial de Pellegrini

El técnico podría formar con Pau López o Álvaro Valles en portería, Bellerín, Bartra, Natan y Junior en defensa. En el centro del campo estarían Fornals y Altimira, acompañados más arriba por Riquelme y Lo Celso. En ataque, Cucho Hernández es fijo, mientras que Aitor Ruibal y Pablo García se disputan un puesto en la banda derecha.

Pellegrini subrayó que el equipo está preparado para afrontar un mes de agosto con mucha carga de partidos. El Betis jugará este lunes en Elche, volverá a competir el viernes y afrontará otra cita entre semana. “El equipo está preparado para jugar esos partidos seguidos, ya veremos cuál es la mejor manera”, afirmó el entrenador.

Este será el comienzo de la sexta temporada de Pellegrini al frente del conjunto verdiblanco. El chileno insistió en que mantiene la ambición de dar un paso adelante y hacer crecer al equipo. Aunque las bajas condicionan, la plantilla está confeccionada para competir en Liga y Europa. El Elche, recién ascendido, quiere estrenarse con fuerza ante su afición. El Betis, por su parte, buscará demostrar que pese a las ausencias mantiene nivel suficiente para arrancar LaLiga con una victoria.