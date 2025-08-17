Bombazo: El Manchester City planta al Borussia Dortmund y le hace un favor al Girona

El inicio de curso no ha sido nada positivo para el Girona, que cayó en Montilivi por 1-3 frente al Rayo Vallecano en el choque inaugural de LaLiga. La imagen ofrecida por el conjunto de Míchel fue pobre y ha encendido las alarmas sobre la necesidad de reforzar la plantilla. Con el mercado en su recta final, la dirección deportiva busca soluciones de calidad que mantengan al equipo competitivo.

El Manchester City rechaza a Dortmund y piensa en Girona

Según la información adelantada por Sky Deutschland, el Manchester City ha rechazado una propuesta del Borussia Dortmund por Claudio Echeverri. El motivo principal radica en que el club inglés desea enviar al joven argentino cedido al Girona, uno de los equipos que forman parte del City Football Group.

Echeverri, apodado El Diablito, tiene apenas 19 años y está considerado como una de las mayores promesas del fútbol sudamericano. Formado en River Plate, fue adquirido por el City y su futuro inmediato estaba en el aire. Ahora parece que Montilivi puede convertirse en el escenario ideal para que acumule minutos en Europa.

| Manchester City

El perfil de Echeverri y lo que puede aportar en LaLiga

Mediapunta creativo, con gran visión y capacidad para desequilibrar en el último tercio, Echeverri es un futbolista diferente. Su juego entre líneas, el regate corto y la facilidad para asistir lo convierten en un talento especial. Aunque apenas ha tenido minutos con Guardiola en el primer equipo del City, ya dejó huella en el Mundial de Clubes marcando un golazo de falta.

El Girona, que ha perdido potencial ofensivo con la marcha de piezas clave en verano, vería en él un refuerzo de lujo. Su llegada añadiría dinamismo y variantes en ataque, justo lo que el equipo necesita tras un estreno decepcionante en LaLiga.

La estrategia del City con su joya argentina

El Manchester City no quiere desprenderse de Echeverri de forma definitiva. Rechazó la oferta del Borussia Dortmund precisamente porque incluía opción de compra. La intención del club inglés es mantener el control absoluto sobre la progresión de un jugador llamado a ser importante en el futuro.

Cederlo a un club del City Group, como el Girona, garantiza que el jugador sea monitoreado de cerca. Además, le permitiría adaptarse al fútbol europeo en un contexto menos exigente que la Premier League, pero igualmente competitivo.

Expectación en Montilivi por el posible fichaje

La noticia del interés del Girona ha generado ilusión en la afición. La derrota frente al Rayo dejó claro que el equipo necesita un golpe de efecto para recuperar confianza. La llegada de una perla mundial como Echeverri encajaría a la perfección en ese papel. El desenlace se conocerá en los próximos días. El City ha movido ficha, el Dortmund queda descartado y Girona espera paciente. Si no hay sorpresas, Montilivi podría recibir a uno de los talentos más prometedores de la próxima década.