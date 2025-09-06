El Athletic de Bilbao ata al hijo de un ex de la Real Sociedad: Valverde da el OK

El proyecto rojiblanco ha arrancado con tracción y prepara un movimiento quirúrgico para sostener el ritmo competitivo. El objetivo es blindar una zona clave del campo sin alterar el ecosistema del vestuario. La dirección deportiva actúa con sigilo, alineada con un calendario exigente y una identidad no negociable. La prioridad pasa por sumar energía, lectura y piernas ante el otoño cargado de partidos.
Un inicio perfecto que exige más fondo de armario en septiembre de 2025
El Athletic de Ernesto Valverde firma un arranque inmaculado en LaLiga, con sensaciones sólidas y confianza creciente. El regreso a la Champions obliga a repartir cargas sin perder continuidad en la presión tras pérdida.
La sala de máquinas demanda alternativas que permitan aguantar picos de intensidad y gestionar lesiones musculares. El cuerpo técnico quiere un perfil complementario a los centros neurálgicos ya asentados.
Lo que busca Lezama para sostener tres competiciones
El fichaje apunta a un mediocentro mixto capaz de abarcar metros y filtrar el primer pase. Se valora un futbolista con conducción vertical, buena orientación corporal y temple bajo presión. El objetivo ideal mide en torno a 1,83, maneja ambas piernas y llega al área desde segunda línea. Sus primeros minutos del curso ya incluyen un tanto en una liga profesional exigente.
El Athletic ha acelerado por Efe Korkut, mediocentro de 19 años que compite en el Stuttgart II. Nacido en Donostia, se ha formado en Alemania y es internacional sub-19 con Turquía, donde ya marcó con su selección. En este inicio ha sumado protagonismo en la 3. Liga y mantiene contrato hasta 2026 con una tasación cercana a 400.000 euros.
El apellido Korkut regresa a Euskadi, ahora en clave rojiblanca
El fichaje tiene una carga simbólica inevitable por la trayectoria de su padre, Tayfun Korkut. El turco formó parte de aquella Real Sociedad que peleó LaLiga 2002-03 hasta la penúltima jornada. Aquella era dejó huella por su competitividad y por el contexto emocional que envolvió a Gipuzkoa. Dos décadas después, el linaje cambia de acera y mira hacia San Mamés con otro rol.
Encaje táctico y hoja de ruta inmediata en San Mamés
Korkut ofrece lectura para anclar en bloque medio y cambio de ritmo para romper líneas. Puede convivir con Vesga o Ruiz de Galarreta como interior de apoyo, o saltar como ocho dinámico.
También aporta llegada para activar descargas de Sancet y las rupturas de Nico y Gorka Guruzeta. Su adaptación podría pasar por alternar entrenamientos con el primer equipo y minutos controlados cuando el calendario apriete.
Competencia, minutos y proyección competitiva
La presencia de Prados, Jauregizar, Unai Gómez y Robert Navarro define un ecosistema con roles claros. El nuevo mediocentro llega para sumar piernas, no para desplazar jerarquías consolidadas desde el primer día. Valverde gana una pieza moldeable que amplía variantes ante rivales de presión alta y transiciones largas. Si confirma su impacto, el Athletic reforzará su solidez sin renunciar al vértigo característico de este curso.