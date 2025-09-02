Lamine Yamal habla claro tras la bronca de Hansi Flick a la plantilla: 'No creo...'

El empate del FC Barcelona frente al Rayo Vallecano dejó más consecuencias que dos simples puntos perdidos. Hansi Flick se mostró enfadado en rueda de prensa y habló sobre los egos dentro del vestuario. Sus palabras generaron debate inmediato tanto en los medios como en los aficionados culés.

Los jugadores reaccionaron con rapidez para rebajar la tensión y defender la unión del grupo. Pedri aseguró que no se sentía aludido y que el ambiente era positivo. Otros internacionales españoles también atendieron a la prensa en la concentración de la selección.

Respuesta desde la concentración

Lamine Yamal ofreció su visión en una entrevista con RTVE. El joven atacante fue claro: no cree que haya problemas de egos en el equipo. Considera que lo ocurrido fue producto del enfado tras un empate doloroso. Para él, la clave es mantener la intensidad en todos los partidos.

| Twitter

El extremo subrayó que sumar siete puntos de nueve en campos difíciles tiene mérito. También recalcó que el Barcelona aún no había jugado en su estadio esta temporada. Por eso pidió valorar el esfuerzo de un grupo muy joven y en construcción.

La importancia de la regularidad

Yamal explicó que lo más complicado es mantener la motivación después de ganar. La plantilla no viene de una racha de títulos consecutivos, lo que mantiene viva la ambición. Recordó que LaLiga es larga y exige constancia cada semana. En ese contexto, el vestuario está convencido de luchar por el título.

| Canva

Además, destacó la buena relación entre los jóvenes del equipo. Nombró a Gavi, Nico y Balde como ejemplos de amistad y cohesión. Para Lamine, el grupo está unido y disfruta jugando juntos.

Su visión personal sobre las críticas

El atacante habló también sobre la presión mediática que rodea su figura. Reconoció que ya no le afectan las críticas ni los rumores. Aseguró que solo escucha a su entorno cercano y que confía en su mentalidad. Esa fortaleza, dijo, es lo que le ha permitido llegar tan lejos tan joven.

Reiteró que siempre habrá comentarios inventados sobre su vida personal. Por eso prefiere concentrarse en el fútbol y en ayudar al equipo. Esa actitud le permite mantener la calma incluso en los momentos más tensos.

El apoyo a un compañero en la encrucijada

Durante la entrevista también se refirió a la situación de un compañero. Explicó que hablaron en tono de broma sobre los rumores de Inglaterra. Entre risas, reconoció que el centrocampista les dijo que se quedaba en Barcelona. Para el vestuario, esa decisión refleja el compromiso con el proyecto.

Fue en ese momento cuando Lamine Yamal reveló la frase completa: “Le preguntamos en broma qué pasaba con Inglaterra, pero nos dijo que se quería quedar, que estaba feliz”. Con esas palabras despejó cualquier duda sobre la continuidad de Fermín.

El joven internacional no escondió su deseo de ganar grandes títulos. Reconoció que sueña con levantar la Champions, el Mundial y el Balón de Oro. Según él, todo futbolista tiene esa ambición, aunque sabe que el camino es largo. En sus declaraciones también nombró a Messi y Neymar como referentes.

La proyección de un líder

Lamine Yamal remarcó que quiere mejorar su capacidad goleadora. Aunque las asistencias le salen de forma natural, cree que debe marcar más. Para él, cada paso adelante en su carrera implica asumir nuevas responsabilidades. No tiene prisa, pero sabe que la experiencia le dará más peso en el equipo.

El extremo concluyó reafirmando su compromiso con el club y la selección. Cree que España tiene equipo para ser campeona del mundo si mantiene la intensidad. A nivel individual, prometió seguir trabajando con humildad para cumplir sus sueños.