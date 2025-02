El mensaje definitivo de Hansi Flick a Ansu Fati

El FC Barcelona afronta hoy un reto trascendental en los cuartos de final de la Copa del Rey frente al Valencia. El partido se disputará en Mestalla y supone una oportunidad de oro para afianzar el proyecto de Hansi Flick en el banquillo culé. Sin embargo, la lista de convocados ha generado un gran debate entre la afición.

El gran ausente de la noche es, de nuevo, Ansu Fati, quien desde hace tiempo parece haber caído en desgracia en los planes del entrenador alemán. Su última aparición con la camiseta blaugrana fue el pasado 4 de enero, en los dieciseisavos de este mismo torneo frente al Barbastro, cuando participó tan solo 28 minutos. Desde entonces, ha sido testigo de los partidos desde la grada o el banquillo, acumulando una racha de ocho encuentros consecutivos sin disputar un solo minuto.

| Víctor Salgado - FC Barcelona, FC Barcelona

La situación no ha mejorado tras el cierre del mercado de invierno. El atacante canterano optó por permanecer en la disciplina culé para luchar por un puesto y cambiar la opinión de Hansi Flick. Sin embargo, en la convocatoria oficial para visitar al Valencia, su nombre no figura, completando así nueve choques seguidos sin participar.

El hecho llama especialmente la atención porque en algunos compromisos sí fue citado, pero no llegó a saltar al césped ni un minuto. Así ocurrió frente a Valencia y Alavés en Liga, donde permaneció en el banquillo sin recibir la confianza del cuerpo técnico. Incluso en la Champions League, con duelos trascendentales ante Benfica y Atalanta, tampoco tuvo la oportunidad de demostrar su valía.

Este es un contraste doloroso para un jugador que, hasta hace poco, era visto como el gran heredero de la ofensiva azulgrana. De hecho, contando el choque de hoy, Ansu ha tenido presencia sobre el verde en tan solo 1 de los últimos 17 compromisos oficiales del Barça. El mensaje de Hansi Flick no puede ser más claro: la competencia es feroz y no habrá minutos regalados a quien no cumpla con sus expectativas.

La convocatoria de Flick para Mestalla

Mientras tanto, la lista de elegidos incluye nombres como Cubarsí, Balde, Ronald Araujo, Iñigo Martínez, Ferran, Pedri, Lewandowski, Raphinha, Iñaki Peña, Pablo Torre, Fermín, M. Casadó, Pau Víctor, Lamine Yamal, Dani Olmo (recién recuperado de lesión), Frenkie de Jong, Koundé, Eric, Szczęsny, Kochen, H. Fort y Gerard Martín. Gavi se ha quedado fuera por precaución médica, siguiendo los protocolos tras haber sufrido un traumatismo.

Para el cuerpo técnico, la consigna es centrar todos los esfuerzos en eliminar al Valencia y sellar el pase a semifinales de la Copa del Rey. En este momento crucial, Flick prioriza el rendimiento inmediato y la cohesión del vestuario, mandando un aviso contundente a cualquiera que no encaje en sus planes. La ausencia de Ansu Fati es, por tanto, un síntoma inequívoco de que el entrenador alemán ha tomado una postura firme… y de que, si el canterano quiere revertir esta situación, va a tener que remar muy fuerte para reencontrar su lugar en el once.