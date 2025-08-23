Marcelino tiembla, amenaza Premier: Oferta por uno de los mejores del Villarreal

El Villarreal vuelve a estar en el radar del fútbol inglés. La Premier League sigue mirando hacia La Cerámica en busca de talento. En este caso, el protagonista es un canterano que ha crecido mucho. Hoy, convertido en capitán, es uno de los jugadores más deseados.

El interés llega directamente desde Londres, con un Crystal Palace ambicioso. El conjunto inglés necesita reforzar su ataque tras perder a una pieza clave. Su objetivo es suplir a Eberechi Eze, traspasado recientemente al Arsenal. Ante esta baja inesperada, el club busca soluciones inmediatas en el mercado.

El movimiento del Crystal Palace

El traspaso de Eze al Arsenal ha sorprendido a todos. El jugador tenía encaminada su llegada al Tottenham, pero cambió de destino. Esto ha dejado al Palace en una situación complicada de planificación. Ahora, el equipo londinense necesita encontrar un reemplazo con garantías rápidamente.

| Canva

Según apuntan desde Inglaterra, la dirección deportiva del club se ha movido. Han sondeado el mercado y tienen varios perfiles en la lista de prioridades. Entre ellos, destaca uno de los jugadores más importantes del Villarreal. Desde la Premier lo consideran una apuesta estratégica para la próxima temporada.

Yeremy Pino entra en escena

Ese jugador señalado por el Crystal Palace es Yeremy Pino, capitán amarillo. Con apenas 22 años, se ha consolidado como una figura clave. Su juventud, proyección y experiencia en competiciones europeas lo convierten en una pieza atractiva. El club londinense lo ve como recambio ideal para Eze.

| XCatalunya

El canario, criado en la cantera amarilla, ha vivido un crecimiento meteórico. Ha jugado ya varias temporadas al máximo nivel y ha sido internacional. Además, tiene contrato en vigor hasta 2027, lo que complica su salida. El Villarreal sabe que su valor en el mercado es muy alto.

La postura del Villarreal

Desde Castellón no ven con buenos ojos desprenderse de su capitán. El club ya ha cerrado ventas importantes este verano, como Baena y Barry. Con esos traspasos, las arcas se han reforzado en torno a 80 millones. Ahora, la intención es frenar más salidas dolorosas en el vestuario.

La marcha de Pino sería un golpe muy duro para Marcelino. El técnico cuenta con él como pieza esencial en su sistema ofensivo. Además, el extremo se ha erigido como referente para los más jóvenes. Su presencia en el vestuario transmite carácter y confianza en los momentos difíciles.

Un jugador con mucho mercado

El interés del Crystal Palace no es aislado ni sorprendente. Desde hace tiempo, varios clubes europeos han preguntado por el jugador. La Premier League, en particular, ve en él un perfil perfecto. Joven, talentoso, con gol y acostumbrado a competir en escenarios de máxima exigencia.

Para el Villarreal, dejarlo ir solo ocurriría con una oferta millonaria. Su cláusula de rescisión es muy elevada y garantiza tranquilidad. El club no quiere repetir errores de infravaloración cometidos en el pasado. Pino, además, ha expresado en varias ocasiones su compromiso con el proyecto.

El futuro inmediato

El Crystal Palace valora dar un paso más y presentar condiciones oficiales. Por ahora, se han limitado a preguntar sobre la situación contractual. En Londres saben que no será una operación sencilla ni barata. Aun así, creen que el potencial retorno deportivo y económico compensa el riesgo.

Mientras tanto, en La Cerámica reina la calma relativa. El club está centrado en la nueva temporada, donde jugará Champions. Tras debutar con victoria frente al Oviedo en Liga, la plantilla confía en un curso ilusionante. El papel de los capitanes será fundamental en esta exigente campaña.

El futuro de Yeremy Pino es, una vez más, objeto de debate. El Crystal Palace quiere llevárselo como recambio de su estrella traspasada. Sin embargo, el Villarreal no está dispuesto a abrirle la puerta fácilmente. La Premier aprieta, pero Castellón sabe que su canterano vale oro.