El Deportivo Alavés sigue agitando el mercado: Coudet le suplica a Sergio Francisco

El Deportivo Alavés acelera su planificación defensiva en un mercado eléctrico, con urgencias y negociaciones estratégicas para blindar el eje. La dirección deportiva busca una solución inmediata sin hipotecar balances, priorizando cesiones inteligentes y oportunidades finales. El equipo sufrió una derrota en la segunda jornada de Liga contra el Betis por 1-0 fuera de casa.

Coudet quiere un líder para acompañar a Garcés en el once albiazul

Las bajas en defensa han abierto un boquete que Coudet quiere tapar cuanto antes. Sedlar, Abqar y Mouriño ya salieron, y Nikola Maras podría marcharse si aparece oportunidad. El plan es reforzar el perfil titular para acompañar a Facundo Garcés en la zaga. La estructura quedaría coja sin un refuerzo, especialmente tras el debut liguero que destapó carencias.

La Real reorganiza roles con Sergio Francisco en pleno arranque

En paralelo, la Real estrenó proyecto con Sergio Francisco, que reorganiza roles y escucha salidas puntuales. El técnico prioriza solidez global y la dirección deportiva mueve piezas durante un arranque competitivo exigente.

| Instagram

En San Sebastián no sobran centrales, pero la competencia aprieta y algunos perfiles necesitan minutos sostenidos. El técnico argentino presiona y, metafóricamente, pide a Sergio Francisco una puerta de salida controlada

La pieza deseada en Zubieta

El nombre propio es Jon Pacheco, central zurdo formado en Zubieta y con contrato largo. La operación se plantea como cesión inmediata hacia Mendizorroza, con conversaciones bien encaminadas entre los clubes. Su salida permitiría aire a la rotación blanquiazul y protagonismo inmediato en un entorno favorable.

Vinculación y protección del activo hasta 2030

La Real oficializó su renovación hasta 2030, consolidando una apuesta institucional por su desarrollo progresivo. Ese blindaje permite una cesión controlada sin devaluar patrimonio, favoreciendo un retorno con experiencia acumulada. El club pretende que regrese con jerarquía, como ocurrió con otras cesiones exitosas en la entidad.

Perfil técnico y estadísticas recientes del central navarro

Pacheco mide 1,84 metros, tiene 24 años y ofrece autoridad aérea, timing en duelos y conducción segura. Su valor de mercado ronda los 6 millones, según TransferMarkt. Su formación en Zubieta refuerza el dominio con balón y un pie izquierdo diferencial en salida.

Encaje táctico con Coudet: pareja complementaria para Garcés

En Vitoria encajaría como perfil complementario para Garcés, diestro dominante en duelos y juego aéreo. Coudet exige salida limpia por izquierda, agresividad controlada y capacidad para sostener una defensa más ambiciosa. El argentino ya cuenta con Garcés firmado hasta 2028, pieza clave para ordenar el dispositivo defensivo. Competiría desde ya por el puesto, elevando la altura media y equilibrando perfiles en la línea.

| Canva

Fechas del mercado y alternativas abiertas en Mendizorroza

La negociación se acelera con el cierre del mercado el 1 de septiembre a las 23:59. El Alavés vigila otras vías, entre ellas Alejandro Francés y el canadiense Derek Cornelius, por si falla la principal. El escenario sugiere un final dramático, típico de los últimos días del mercado de verano. La dirección deportiva ajusta variables salariales y primas, con margen estrecho para movimientos de última hora.