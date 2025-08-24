Real Betis y Levante, en plena pelea por uno de los delanteros de moda en LaLiga

El mercado de fichajes entra en su recta final y todavía guarda movimientos importantes. Dos equipos históricos del fútbol español, Real Betis y Levante, han coincidido en un mismo objetivo. Se trata de un delantero joven, con gran proyección, que ha brillado recientemente en la élite.

En Heliópolis, Manuel Pellegrini lleva semanas pidiendo un delantero veloz y con pegada. El técnico chileno sabe que la plantilla necesita nuevas variantes ofensivas. El Betis, que debutó con triunfo ante el Alavés, quiere sostener el buen inicio. Incorporar una pieza prometedora ahora podría ser decisivo en el largo recorrido liguero.

El Levante, recién asentado en Primera, quiere asegurar la permanencia cuanto antes. Su plan pasa por tener una delantera competitiva, con frescura y potencia. Por eso, las conversaciones con el Villarreal han sido constantes durante esta semana. El nombre de un futbolista destaca sobre los demás en las negociaciones.

| XCatalunya, FootyRenders

El delantero que centra la atención

Ese jugador es Etta Eyong, la joya camerunesa del Villarreal. Con solo 21 años, ha llamado la atención por su potencia física. En la jornada inaugural, marcó uno de los tantos ante el Real Oviedo. Su presencia en ataque fue determinante para abrir la victoria en La Cerámica.

Eyong viene de firmar una campaña sobresaliente con el filial amarillo. En el Villarreal B, anotó diecinueve goles en treinta partidos en Primera RFEF. Su rendimiento convenció al primer equipo, con el que ya suma experiencia. Ahora, su futuro inmediato se debate entre seguir en Castellón o dar un salto.

| XCatalunya

Betis y Levante, con estrategias distintas

El Real Betis ha preguntado oficialmente por las condiciones de Eyong. La cláusula de rescisión del camerunés está fijada en diez millones. El club verdiblanco, sin embargo, prefiere una cesión con opción de compra. Así, ajustaría su presupuesto para destinarlo a otras operaciones pendientes en la plantilla.

Por su parte, el Levante apuesta por una cesión simple, sin opción de compra. Consideran que el jugador puede crecer mucho y aportar goles de inmediato. Además, confían en su buena relación con el Villarreal para lograr un acuerdo. Eyong tendría minutos asegurados y se revalorizaría en un escaparate como Orriols.

Villarreal escucha y analiza propuestas

En el Villarreal saben que Eyong es una pieza muy cotizada. Marcelino necesita dos delanteros para complementar a Gerard Moreno y Ayoze Pérez. Si llegan los refuerzos deseados, la cesión del camerunés será una realidad. En ese caso, la elección entre Betis y Levante dependerá de varios factores.

El club amarillo valora mucho dónde el jugador tendrá protagonismo real. Consideran que en el Levante tendría más minutos como titular indiscutible. Sin embargo, el Betis ofrece un contexto competitivo de mayor exigencia en Europa. Esa diferencia podría pesar cuando llegue la hora de tomar la decisión final.

Un fichaje estratégico en plena puja

Betis y Levante se enfrentan a una pulseada intensa por cerrar la operación. La prioridad de ambos es reforzar el frente de ataque con un nombre de futuro. Eyong reúne juventud, fuerza y olfato goleador, cualidades muy deseadas en LaLiga. Su potencial convierte esta batalla en una de las más interesantes del mercado.

En los próximos días, la negociación podría avanzar de manera decisiva. Todo dependerá de las ventas que cierre el Villarreal y de las ofertas concretas. Lo único claro es que Betis y Levante no quieren rendirse. Ambos sueñan con vestir de sus colores al delantero de moda de la temporada.