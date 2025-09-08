Chasco tremendo para el Athletic, Nico Williams lesionado: Todos los detalles

España cerró la ventana internacional con dos victorias contundentes y una imagen que invita al optimismo pensando en el Mundial 2026. El equipo de Luis de la Fuente goleó 0-3 a Bulgaria y firmó un recital en Turquía con un 0-6 incontestable. En ambos partidos repitió alineación y Nico Williams brilló en ataque, participando activamente con asistencias y diagonales que desequilibraron a las defensas rivales. Sin embargo, la fiesta se vio empañada por la lesión del jugador navarro poco antes del descanso en el Konya Büyuksehir Arena.

El extremo del Athletic se echó al suelo en el minuto 43 tras sentir un pinchazo en el abductor izquierdo. Luis de la Fuente no esperó al descanso y sustituyó de inmediato a Nico por Ferran Torres, que entró sin calentar. La imagen encendió todas las alarmas en el banquillo español y, sobre todo, en el Athletic. A falta de pruebas médicas definitivas, todo apunta a una lesión muscular que amenaza con apartarle de la competición durante varias semanas.

Un contratiempo en el peor momento

Según las primeras informaciones, Nico Williams podría perderse el derbi frente al Alavés y también el estreno en la Champions ante el Arsenal el próximo 16 de septiembre en San Mamés. Sería un golpe durísimo para Ernesto Valverde, que cuenta con Nico como uno de sus futbolistas más desequilibrantes y decisivos en el esquema ofensivo. El técnico tendrá que recurrir a Álex Berenguer como principal alternativa en la banda izquierda, aunque también podría recolocar piezas para intentar suplir su gran velocidad y desborde.

| @SEFutbol

El problema adquiere mayor gravedad porque Nico arrastra molestias en los aductores desde la temporada pasada. En el tramo final del curso 24-25 sufrió una pubalgia que ya le obligó a perderse varios encuentros. Su historial reciente muestra hasta siete episodios físicos en el último año, con problemas de rodilla, cadera, tobillo e ingle. Esta recurrencia obliga a extremar precauciones y plantea dudas sobre la gestión de su carga de minutos.

El Athletic afronta ahora un calendario exigente con siete partidos en apenas 22 días, incluyendo cinco de LaLiga y dos de Champions. En ese contexto, la baja de Nico supone un mazazo porque reduce drásticamente la capacidad de desequilibrio en ataque. El navarro había comenzado la temporada en gran forma y era uno de los pilares del arranque perfecto liguero de los rojiblancos. Su ausencia condicionará los planes de Valverde y obliga a encontrar soluciones rápidas para no perder competitividad.

El diagnóstico definitivo se conocerá tras las pruebas médicas en Bilbao, pero las sensaciones no invitan al optimismo. Si se confirma una lesión muscular de varias semanas, el Athletic perdería a su jugador más incisivo justo en el tramo más duro del calendario. Para un club que regresa a la Champions después de años de espera, la noticia supone un chasco tremendo y un reto inmediato para su cuerpo técnico.