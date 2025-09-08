Manolo Lama encuentra carencias en la Selección española: 'No debemos...'

La Selección española cerró la ventana internacional con dos victorias incontestables, transmitiendo una imagen de autoridad y un fútbol de alto nivel. El 0-3 frente a Bulgaria y el 0-6 contra Turquía confirmaron el excelente momento colectivo español, con jugadores como Nico Williams, Lamine Yamal o Mikel Merino brillando en distintas fases. Sin embargo, entre tanto entusiasmo también surgieron voces críticas que reclamaron matices en el análisis.

La advertencia de Manolo Lama sobre la pegada de España

Manolo Lama, en el Partidazo de COPE, señaló que la Selección desperdició demasiadas ocasiones pese al abultado marcador. “En el fútbol actual no puedes perdonar tanto, porque otro día no tendrás quince oportunidades claras”, comentó el periodista. Su reflexión se centra en la pegada, un aspecto clave en partidos de máximo nivel donde los márgenes se reducen al mínimo.

Según Lama, España generó un caudal ofensivo impresionante frente a Bulgaria y Turquía, pero no mantuvo la efectividad necesaria. De cada dos llegadas, subrayó, debería transformarse al menos una, porque la diferencia competitiva se mide en la contundencia. El mensaje, aunque exigente, refleja la necesidad de dar un paso más en la definición. A ojos del periodista, la brillantez en la circulación y la estética del juego no deben tapar un detalle fundamental: el gol.

| @SEFutbol

La autocrítica de Luis de la Fuente y la ambición del grupo

El propio seleccionador, Luis de la Fuente, coincidió en la importancia de mantener una línea de autocrítica constante. En rueda de prensa reconoció que, pese a los seis goles marcados en Turquía, todavía existen aspectos por pulir. “Este equipo tiene mucha capacidad de mejora y de seguir creciendo”, aseguró el técnico riojano. Según explicó, los primeros en exigirse son los propios futbolistas, conscientes de que cada partido será más complicado conforme avance la clasificación.

La actitud del vestuario apunta en la misma dirección. Jugadores como Merino u Oyarzabal, protagonistas en los dos triunfos, transmitieron un mensaje de ambición y hambre competitiva. El grupo sabe que el camino hacia el Mundial 2026 exige regularidad y no permite relajaciones. Con Turquía como rival directo por el liderato del grupo, la eficacia en los metros finales puede marcar la diferencia en la carrera hacia la primera plaza.

España cerró la concentración con pleno de puntos y sensaciones muy positivas, pero también con un debate interesante abierto. La Selección juega bonito, domina a sus rivales y genera un volumen ofensivo notable, pero debe convertir más ocasiones en goles. Esa será la asignatura a seguir de cerca en los próximos compromisos, donde se enfrentará a rivales que no concederán tantas facilidades. La exigencia, en este caso, no busca restar valor al triunfo, sino garantizar que el equipo llegue preparado a los retos decisivos.