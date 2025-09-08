Nico Williams zanja los rumores sobre Lamine Yamal y Nicky Nicole: Imágenes claras

Los rumores corren rápido cuando se trata de futbolistas jóvenes y estrellas internacionales de la música. Durante la última semana, Lamine Yamal y Nicki Nicole se convirtieron en el centro de especulaciones tras difundirse que la pareja podría haber terminado su relación de pareja. Un rumor que nació del silencio en redes sociales, pero que finalmente ha quedado en nada gracias a una escena inesperada en los vestuarios de la Selección Española.

El vídeo que despejó cualquier duda

España celebraba una goleada histórica frente a Turquía, un contundente 0-6 que ratifica el gran momento del combinado de Luis de la Fuente. En medio de la euforia, Nico Williams aprovechó para gastar una broma a su compañero de ataque, Lamine Yamal. En un vídeo grabado en el vestuario, el jugador del Athletic preguntó entre risas: “Hermano, ¿por qué sonríes al móvil?”. La respuesta del joven culé no fue verbal, sino visual.

Con una sonrisa cómplice, Yamal mostró la pantalla de su teléfono móvil, donde se veía un fondo de pantalla junto a Nicki Nicole. Además, envió un beso hacia la cámara, cerrando cualquier posibilidad de duda sobre su situación sentimental. Para rematar, Williams añadió la frase “Mi chaval está in love” en la publicación, etiquetando al jugador azulgrana y confirmando que la relación sigue más viva que nunca.

| Instagram

El contexto de los rumores de ruptura

Las especulaciones sobre una supuesta ruptura habían surgido días atrás cuando varios seguidores notaron la ausencia de fotos recientes juntos en redes sociales. Algunos llegaron a afirmar que ambos habían tomado distancia y que el noviazgo se había enfriado tras apenas unas semanas de haberlo oficializado. Sin embargo, no existían pruebas concluyentes, más allá de interpretaciones sobre movimientos digitales y el silencio de los protagonistas.

Este nuevo vídeo no solo desmiente los comentarios, sino que refuerza la narrativa de una pareja consolidada. Yamal y Nicki Nicole ya habían dejado señales de complicidad en diferentes ocasiones. La artista argentina publicó hace poco una historia con la canción Me gustas, que muchos interpretaron como una dedicatoria al delantero. También coincidieron en publicaciones donde aparecían jugando al mismo videojuego con apenas minutos de diferencia.

Un romance que traspasa el fútbol y la música

Lamine Yamal atraviesa un momento crucial en su carrera. A sus 18 años recién cumplidos, no solo se ha convertido en una de las grandes promesas del FC Barcelona y de la selección, sino que además ha aprendido a convivir con la exposición mediática fuera del césped. Su ostentosa fiesta de cumpleaños y, ahora, su relación con Nicki Nicole, lo han situado en el centro del interés público.

Nicki, por su parte, es una de las artistas más relevantes de la música urbana latinoamericana. Tras su explosión en 2019, ha colaborado con Bizarrap, Aitana y Rels B, además de protagonizar romances mediáticos como el que vivió con Peso Pluma o su compromiso fallido con Trueno. Su unión con Lamine Yamal supone la fusión de dos mundos de máxima popularidad: la élite del fútbol y la música global.