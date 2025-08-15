Matteo Moretto confirma interés de un club inglés por Héctor Fort: Laporta, encantado

Héctor Fort tiene cada vez más claro que su futuro no está en el primer equipo culé.

A sus 19 años, el joven lateral sabe que necesita minutos para seguir creciendo como futbolista. En el Barça, sin embargo, la competencia es feroz y no tendrá las oportunidades que espera.

Fort ha llamado la atención de varios equipos importantes de Europa durante este mercado de verano. Entre ellos destacan clubes de Italia, Francia e incluso algunos de LaLiga que lo quieren cedido. Pero no todos tienen la capacidad económica ni el proyecto deportivo que el jugador busca ahora. Su prioridad es seguir en la élite, crecer rápido y competir en un entorno exigente.

El Barça quiere conservar sus derechos

Desde el club azulgrana no se oponen a una salida, pero con condiciones muy claras.

Héctor Fort es considerado un jugador clave de futuro, pero necesita foguearse en otro lugar. Por eso se valora una cesión o un traspaso con recompra o derechos retenidos por el club.

Héctor Fort debutó con el primer equipo la temporada pasada en la Champions League.

Fue titular ante el Royal Amberes y dejó buenas sensaciones en 60 minutos sobre el campo. Desde entonces ha jugado 30 partidos oficiales y ha repartido tres asistencias con la camiseta blaugrana.

La competencia interna lo aleja del Camp Nou

Con Jules Koundé, Eric García y Araujo en plantilla, el lateral derecho está saturado.

Hansi Flick apuesta por jugadores consolidados para esa demarcación y Fort queda relegado a un segundo plano. Aunque entrena con el primer equipo, no entra en los planes del técnico para este curso.

Entre las opciones descartadas está el Mallorca, que sí preguntó pero no convenció al jugador. También el Paris FC y otros equipos de Francia lo han seguido en las últimas semanas. Sin embargo, Fort cree que su salto debe ser mayor y prioriza ligas más competitivas. Y es justo ahí donde aparece el interés de un club muy concreto de la Premier League.

El interés viene desde Inglaterra

Uno de los puntos clave que acerca a Fort al extranjero es su agencia de representación.

Comparte agente con un técnico español que lo conoce y lo quiere tener en su plantilla.

El club en cuestión ya ha fichado antes talento joven español y sigue buscando perfiles similares.

Ese mismo equipo también quiere reforzarse para jugar en Europa esta temporada.

A pesar de sus limitaciones económicas por sanciones UEFA, siguen activos en el mercado. Solo han invertido 37 millones este verano y buscan operaciones inteligentes y sostenibles a largo plazo.

Un destino con ambición europea

El Barça considera que el nuevo equipo de Fort le dará minutos y proyección internacional inmediata. Aunque aún no hay acuerdo cerrado, las negociaciones avanzan bien y podrían concretarse en breve. El jugador ha dado el visto bueno a la idea siempre que haya continuidad y protagonismo.



Su entorno considera que es el paso correcto para no estancarse y seguir evolucionando rápido. En las próximas horas se sabrá si la operación toma forma definitiva o se enfría.

El Barça solo la aceptará si se asegura una fórmula que mantenga su control sobre el jugador. El equipo que ha dado el paso al frente es, precisamente, el Aston Villa.