El Valencia quiere a un jugador del Barça que no cuenta para Hansi Flick

El FC Barcelona sigue teniendo una de las canteras más potentes del fútbol europeo en 2025. Algunos jugadores destacan tanto que los clubes de Primera no tardan en llamar a la puerta. Uno de estos futbolistas ha brillado en los entrenamientos y en su fugaz debut con el primer equipo. Los de Mestalla lo ven como una pieza ideal para suplir la marcha de Fran Pérez.

El Valencia lo quiere como recambio inmediato

El club ché ha planteado una cesión con opción de compra al final de temporada. En el Barça no verían con malos ojos esa fórmula si incluye una opción de recompra. Es una estrategia ya aplicada con otros canteranos como Pablo Torre o Ilias Akhomach. Así podrían asegurarse su regreso si su progresión explota fuera del Camp Nou.

El jugador en cuestión es Dani Rodríguez, una de las perlas más valoradas de La Masia. Tiene contrato hasta 2027 pero sabe que ahora no tendrá minutos en el primer equipo. La llegada de extremos como Rashford y Bardghji lo deja sin espacio real en la rotación.Y prefiere competir en Primera que seguir en Segunda RFEF con el Barça Atlètic.

| Valencia CF, XCatalunya

Un talento que ha sufrido lesiones

Dani Rodríguez ya ha debutado con el primer equipo en un partido ante el Valladolid. Fue titular, pero tuvo que salir lesionado antes del descanso por una luxación de hombro.

Eso frenó su temporada y lo obligó a pasar por quirófano en el mes de mayo. Ahora ya está recuperado y ha vuelto a entrenar con normalidad con el filial azulgrana.

El vasco es un extremo zurdo con gran técnica, visión de juego y pase filtrado. Tiene desborde, pausa en los metros finales y buena asociación con los delanteros. La temporada pasada marcó tres goles y dio tres asistencias en diez partidos con el filial. Todo eso a pesar de los problemas físicos que lo limitaron durante varios meses.

| Valencia CF, XCatalunya

Su evolución está vigilada por Flick

Hansi Flick lo conoce bien y valora su calidad y su actitud dentro del grupo. Pero sabe que sin espacio en el primer equipo, lo mejor es que juegue en otro lugar.El club también considera que está en un punto de madurez ideal para dar el salto. Por eso se quiere evitar que pierda ritmo en una categoría tan menor como la Segunda RFEF.

El Valencia podría ser su destino ideal si finalmente se cierra el acuerdo en los próximos días. Corberán ha dado el visto bueno a su llegada y confía en hacerlo crecer como titular. Ya lo ha hecho con otros jóvenes como Javi Guerra, Yarek Gasiorowski o Jesús Vázquez.

Decisión inminente

Dani Rodríguez se siente preparado para jugar en la élite de manera regular. No quiere esperar más y valora muy positivamente la posibilidad de irse a Mestalla. El acuerdo entre clubes aún no está cerrado pero las posturas están bastante cercanas. El Barça solo quiere asegurarse que su futuro sigue vinculado de algún modo al club.

El joven extremo sigue centrado en entrenar mientras todo se decide. El Valencia ha apostado fuerte por él y podría convertirse en su nuevo equipo esta semana. Si se confirma, Dani Rodríguez vestiría de blanco y negro hasta junio con protagonismo asegurado.