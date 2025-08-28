Costó 20 millones: Paunovic quiere que lo cedan al Oviedo para reforzar la defensa

El Real Oviedo busca soluciones para consolidar su proyecto en la máxima categoría del fútbol español. Han pasado 24 años desde la última presencia del equipo carbayón en Primera División. Una de las prioridades del cuerpo técnico pasa por incrementar la solidez y los recursos en la línea defensiva.

La dirección deportiva ha identificado un objetivo claro para satisfacer esta demanda del entrenador. El club trabaja intensamente en los despachos para incorporar un futbolista con experiencia en Europa.

De hecho, no sería el primer fichaje relativamente mediático de los asturianos esta temporada. Ha llegado Ilic y sonó Jovic, este último ex del Real Madrid. La operación, compleja desde el punto de vista económico, podría significar un salto cualitativo inmediato.

| Canva

El diagnóstico de Paunovic: una zaga que busca contundencia

Veljko Paunovic considera fundamental añadir poderío físico y aéreo a su retaguardia para competir con garantías. El técnico serbio ha detectado la necesidad de un especialista defensivo con un perfil muy concreto. Busca un central zurdo dominante en el juego por alto, algo que aportaría nuevas variantes tácticas.

Actualmente, la plantilla cuenta con defensores como David Costas, Dani Calvo y el recién incorporado Eric Bailly. La llegada de otro efectivo aumentaría la competencia interna y la profundidad del banquillo para una temporada exigente.

David Carmo, el perfil de 1,96m que encaja en el Tartiere

David Carmo responde perfectamente a las características solicitadas por el entrenador del conjunto asturiano. Su estatura de 1,96 metros le convierte en una amenaza en ambas áreas del terreno de juego. Le costó algo más de 20 millones de euros al Nottingham Forest, pero no terminó de adaptarse al fútbol inglés. Su valor actual ha bajado a los 10.

Pese a no entrar en los planes del Nottingham Forest, su rendimiento en la campaña 2024/25 fue notable. Durante su cesión en el Olympiacos griego disputó un total de treinta y cuatro partidos oficiales. Acumuló experiencia en la Superliga, la copa local y la UEFA Europa League, demostrando su valía.

El encaje del central en el sistema defensivo del Real Oviedo

La incorporación de Carmo ofrecería a Paunovic la posibilidad de alinear una defensa con un central zurdo natural. Esto facilitaría enormemente la salida de balón desde la zona de creación del equipo azul. Su capacidad para ganar duelos individuales permitiría al equipo defender más lejos de su propia portería.

Podría formar una pareja complementaria con cualquiera de los otros centrales, adaptándose a un bloque bajo o a una presión alta. Su fichaje es visto como un movimiento estratégico para fortalecer el modelo de juego del técnico.

| XCatalunya, Canva, Real Oviedo

No será fácil conseguir la cesión hasta 2026

El principal obstáculo para cerrar la operación reside en el elevado coste salarial del futbolista. El Real Oviedo explora la fórmula de una cesión hasta el final de la temporada. Dicho acuerdo podría incluir una opción de compra no obligatoria para el club carbayón.

Los dirigentes azules trabajan contra el reloj para ajustar las cifras al límite salarial de la categoría. La llegada de David Carmo podría, además, acelerar la salida de Oier Luengo para equilibrar la plantilla.