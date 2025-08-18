El Celta de Vigo se une a una larga lista de equipos interesados en un portero libre

El mercado de fichajes de verano no solo se mueve en los grandes nombres de delanteros o centrocampistas. En la portería también surgen operaciones importantes, especialmente con jugadores experimentados que terminan contrato y buscan nuevos retos. Dentro de esa categoría aparece un guardameta con largo recorrido en LaLiga que actualmente se encuentra libre y despierta el interés de varios equipos españoles.

Fernando Pacheco, de 33 años, finalizó su contrato con el Espanyol el pasado mes de junio. Su última campaña en Cornellà estuvo marcada por la alternancia en la titularidad con Joan García, ahora portero del Barcelona. Antes de su paso por el Espanyol, se convirtió en un referente en el Deportivo Alavés, donde defendió la portería durante siete temporadas consecutivas. Formado en la cantera del Real Madrid, suma más de 250 partidos en la élite y es considerado un portero fiable, con reflejos y liderazgo en el área.

Una lista de pretendientes amplia en España

Según ha informado la agencia EFE, el Celta de Vigo se habría unido recientemente al interés por hacerse con sus servicios. El guardameta ya había sido vinculado semanas atrás con equipos de LaLiga Hypermotion como el Real Zaragoza o el Andorra de Gerard Piqué. En LaLiga EA Sports, Levante y Real Oviedo también han puesto sus ojos en él, lo que confirma la alta demanda de un portero con su gran experiencia.

| RCDE

La situación de Pacheco en el mercado actual le permite escoger con calma su próximo destino. Aunque maneja diferentes opciones, el hecho de poder continuar en la élite española es un aliciente que pesa en su decisión.

El Celta valora la operación en función de salidas

El interés del Celta responde a una condición concreta. El club gallego solo avanzará en la incorporación de Pacheco si se produce la salida de alguno de sus actuales porteros. La plantilla cuenta con Radu, Iván Villar y Marc Vidal, aunque los dos últimos parecen tener más posibilidades de abandonar Balaídos antes del cierre del mercado de fichajes.

En ese contexto, Pacheco se presenta como una alternativa de garantías para reforzar una posición clave. Su experiencia permitiría dar competencia a Radu, que parte como titular en los planes de Claudio Giráldez. El rumano, de hecho, no ha terminado de convencer en sus primeras apariciones en el arco celeste.

El técnico del Celta ha reiterado públicamente que está satisfecho con los tres porteros actuales. Sin embargo, también dejó claro que el mercado puede modificar la situación. “Cuento con los tres, pero luego el mercado habla y cada uno debe estar feliz con su rol”, declaró antes del último encuentro liguero.

Pese a su confianza, la dirección deportiva prefiere estar preparada para cualquier escenario. La opción de Pacheco encaja como recambio inmediato en caso de que Villar o Vidal salgan del club. Además, el Celta también ha explorado la posibilidad de contactar con Sergio Rico, actualmente en Catar tras superar una grave lesión.