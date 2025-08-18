Matteo Moretto confirma el regreso que prepara el Celta: Giráldez y Mouriño dan el OK

El Celta de Vigo no pudo comenzar de peor manera su andadura liguera. En su debut en Balaídos, el conjunto gallego cayó inesperadamente 0-2 frente a un Getafe que apenas contaba con trece jugadores del primer equipo. La derrota generó inquietud entre la afición y abrió de nuevo el debate sobre la falta de recursos en la plantilla. Sobre todo en una temporada tan exigente e ilusionante como la presente, con competición europea incluida.

En medio de ese clima de dudas, la dirección deportiva ha acelerado en el mercado con el objetivo de reforzar el centro del campo. Y ahí ha surgido un nombre que ilusiona especialmente a la grada celeste.

Según informó Óscar Méndez, en una información corroborada por el periodista Matteo Moretto, el Celta prepara el regreso de Denis Suárez desde el Villarreal. El mediocampista gallego es una petición directa de Claudio Giráldez, quien considera al futbolista como un perfil indispensable para equilibrar la medular. Además, Marian Mouriño ya ha dado luz verde a la operación.

El Villarreal, tras incorporar a Thomas Partey, busca liberar fichas y masa salarial, lo que ha abierto la puerta a la salida de Denis. El jugador negocia actualmente la rescisión de su contrato con los groguets para quedar libre y facilitar su llegada a Vigo.

Una operación que depende de ajustes en la plantilla

El regreso del centrocampista depende todavía de que el Celta logre dar salida a varios jugadores para liberar espacio. El club necesita reducir masa salarial antes de poder inscribir al futbolista, por lo que la dirección deportiva trabaja a contrarreloj en el mercado. Pese a contar con ofertas en el extranjero, Denis Suárez prioriza regresar a Vigo. El atractivo de volver al club donde se formó, junto con la oportunidad de disputar competiciones europeas, convierten a Balaídos en su primera opción.

Denis ya vivió una etapa previa en el Celta, entre 2019 y 2022. En su última temporada disputó 22 partidos oficiales, sumando un gol y dos asistencias. Su salida estuvo marcada por problemas extradeportivos que tensaron su relación con la directiva, pero el posible regreso representaría una reconciliación simbólica con el celtismo.

Para la afición, recuperar a un futbolista de la casa en un momento de dudas deportivas supone un golpe de moral. Para el jugador, sería la oportunidad de cerrar un ciclo y demostrar su vigencia en la élite.

El papel que le espera bajo el mando de Giráldez

Claudio Giráldez considera que Denis Suárez puede aportar control, creatividad y liderazgo en la zona de creación. Con un inicio de liga tan negativo, el técnico entiende que la llegada de un centrocampista experimentado puede ser clave para reconducir la situación.

El Celta trabaja ya en las operaciones necesarias para liberar espacio en la plantilla. Si logra resolver esos flecos, el regreso de Denis Suárez se convertiría en uno de los movimientos más destacados del mercado de verano. La afición, mientras tanto, espera que este fichaje sirva de impulso tras un comienzo inesperadamente frustrante en Balaídos.