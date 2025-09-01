Fabrizio Romano lo confirma: El nuevo destino de Héctor Fort

Héctor Fort se ha convertido en uno de los nombres propios. El joven lateral derecho del Barça vive un cierre de mercado intenso. Con 19 años, su futuro inmediato ha sido objeto de especulación constante. Los últimos días han estado llenos de rumores y negociaciones abiertas.

Un canterano con experiencia

Durante la temporada pasada, Flick le dio minutos en varias competiciones. No fue titular indiscutible, pero sí pieza recurrente en las rotaciones. Su capacidad de adaptación y proyección ofensiva llamó la atención de muchos. Varios clubes se interesaron en su situación contractual.

Fort, además, ha tenido presencia en la selección española sub-21. Ha sido convocado para amistosos importantes y está en la lista mundialista. Ese escaparate internacional refuerza su perfil como un jugador de futuro. Su objetivo ahora es ganar continuidad en una liga exigente.

| FCB

El Barça necesitaba espacio

El club catalán afronta un mercado de ajustes complejos. La inscripción de fichajes dependía de liberar fichas y salarios. En ese contexto, ceder a jóvenes se volvió una medida inevitable. Fort, con contrato hasta 2029, es uno de los sacrificados temporales.

La decisión no responde a falta de confianza, sino a planificación. Flick valora su nivel, pero entiende que la competencia es brutal. Con jugadores más experimentados en el lateral, el tiempo de juego era limitado. Una cesión se presentó como la mejor alternativa para todas las partes.

| XCatalunya

Un nuevo destino en el horizonte

Después de semanas de rumores, el nombre de su próximo club ha aparecido. A pesar de sondeos desde Mallorca, la operación no se concretó finalmente. La continuidad de Pablo Maffeo bloqueó cualquier posible movimiento hacia la isla. Fue entonces cuando surgió otra vía con más fuerza.

A partir de aquí, el club que más ha insistido es el Elche. La entidad franjiverde llevaba tiempo buscando un lateral derecho para reforzarse. Su entrenador, Eder Sarabia, veía imprescindible apuntalar esa zona del campo. Fort encaja a la perfección en ese perfil joven y competitivo.

Sarabia confía en su potencial

El técnico considera que puede aportar desde el primer momento. Además, el equipo necesitaba doblar posiciones en defensa tras varias salidas. Álvaro Núñez era hasta ahora la única opción clara en ese costado. Con Fort, el nivel competitivo de la plantilla aumenta considerablemente.

La afición también recibe la noticia con entusiasmo. Contar con un jugador formado en la cantera culé genera ilusión. Además, llega con experiencia en la élite pese a su juventud. Eso garantiza seguridad en un calendario que será muy exigente.

Una cesión estratégica

El Barcelona logra liberar espacio y cumplir con los requisitos económicos. Al mismo tiempo, asegura que el lateral se foguee en la máxima categoría. La cesión no incluye opción de compra, por lo que regresará. El club blaugrana confía en él como activo a medio plazo.

Fort, por su parte, obtiene la oportunidad que buscaba. Jugar de manera continua le permitirá seguir progresando en su formación. La confianza de Sarabia y del cuerpo técnico es absoluta. El objetivo es que se consolide como titular en su nuevo destino.

El movimiento refleja cómo ambos clubes se benefician en un mercado difícil. El Barça protege a una de sus joyas y gana margen de maniobra. El Elche, en cambio, obtiene un refuerzo de lujo para su plantilla. Una cesión que puede ser determinante en los próximos meses.

Héctor Fort inicia así una etapa clave en su carrera profesional. Su rendimiento marcará si regresa al Camp Nou con más protagonismo. Por ahora, la afición franjiverde ya espera ver de qué es capaz. La temporada se presenta como una gran oportunidad para el joven catalán.