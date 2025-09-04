El Villarreal echa el cerco en el fútbol modesto catalán: Quieren a un joven talento

El fútbol catalán siempre ha sido un vivero de talentos que despiertan interés en clubes de mayor dimensión económica. El último caso es el de Marc Montalvo, mediocentro de 23 años del Nàstic de Tarragona. Recién renovado con el equipo tarraconense hasta 2028, en verano tuvo la oportunidad de dar un gran salto y cambiar el grana por el amarillo. Pero decidió quedarse en casa.

Montalvo es ya un referente del primer equipo del Nàstic, donde acumula 113 encuentros oficiales desde su debut. La pasada temporada disputó 34 partidos bajo las órdenes de Dani Vidal, consolidándose como uno de los pilares en el centro del campo. Su entendimiento con Óscar Sanz en la medular ha dado solidez al equipo, convirtiéndolo en un jugador imprescindible en el esquema tarraconense.

El futbolista de Riudoms llegó al club desde el filial, Pobla de Mafumet, y rápidamente se hizo con un puesto en el primer equipo. Su regularidad y capacidad de trabajo defensivo, además de su visión para distribuir el juego, lo han situado como el jugador con más minutos de la plantilla en varias campañas.

| @NASTICTARRAGONA, Gimnastic

Villarreal y otros equipos ya habían sondeado su fichaje

El interés del Villarreal no ha sido casual ni improvisado. Desde hace meses, el club castellonense ha rastreado el mercado de Primera RFEF y vio en Montalvo un perfil ideal para su filial: joven, con recorrido y curtido en categorías exigentes. El plan era incorporarlo antes del cierre de mercado, pero el Nàstic dejó claro que no aceptaría ninguna oferta, según el Diari de Tarragona.

No es la primera vez que equipos de mayor nivel llaman a su puerta. Hace dos veranos fue el Real Betis quien mostró un fuerte interés, aunque el mediocentro decidió continuar en Tarragona. El propio Nàstic tenía clara su posición: solo una oferta fuera de mercado justificaría una venta, y esa nunca llegó.

Una renovación estratégica para el Nàstic y mensaje al entorno

El anuncio de su renovación hasta 2028 no solo asegura la continuidad de un jugador clave, sino que también envía un mensaje a la afición y al mercado. El club grana quiere blindar a sus mejores canteranos y convertirlos en la base del proyecto deportivo.

El plan pasa por mantener a referentes como Montalvo, Óscar Sanz o Marc Álvarez, jugadores de la casa que conocen la idiosincrasia de la entidad y que representan sus valores. En un contexto donde muchos clubes de Primera buscan talento asequible en categorías inferiores, el Nàstic ha decidido apostar por retener a sus figuras más simbólicas.

Con su renovación, Montalvo seguirá siendo el motor silencioso del Nàstic, pero su progresión apunta más alto. Su perfil encaja en la tendencia de muchos equipos de LaLiga que buscan mediocentros de recorrido, disciplinados y con buen pie para iniciar jugadas.

Si mantiene su rendimiento y el Nàstic logra acercarse de nuevo al ascenso, el interés de equipos de Primera volverá a aparecer. De momento, su continuidad hasta 2028 asegura que el club de Tarragona seguirá contando con una de sus piezas más valiosas para intentar cumplir el sueño del regreso al fútbol profesional. Aunque no sería de extrañar verle en el fútbol profesional en más bien poco tiempo.