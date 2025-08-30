Saldría a buen precio del Celta: Míchel quiere un refuerzo para el Girona

El Celta de Vigo vive las últimas horas del mercado con máxima tensión. Claudio Giráldez, técnico del conjunto gallego, insiste en reforzar su plantilla con un centrocampista de calidad. Sin embargo, las limitaciones económicas y el tope salarial de LaLiga complican cualquier movimiento.

El problema es doble: por un lado, no existen fichas libres en la primera plantilla. Por otro, los intentos de rescindir contratos de jugadores como Aidoo y Cervi han fracasado. Ambos se mantienen firmes en su decisión de cumplir hasta 2026, cerrando las puertas a una liberación de espacio salarial.

La vía de los traspasos como única solución

La dirección deportiva, liderada por Marco Garcés, estudia alternativas para desbloquear la situación. La más realista pasa por vender a jugadores que acaban contrato en 2025. Dos nombres destacan en ese escenario: Fran Beltrán y Óscar Mingueza. Ninguno ha renovado y ambos se convertirán en agentes libres el próximo verano.

El traspaso de alguno de ellos abriría espacio para fichar un organizador. La prioridad de Giráldez sigue siendo incorporar un futbolista con último pase. El técnico considera que esa pieza es la guinda que falta para completar un equipo competitivo en Liga, Copa y competiciones europeas.

Una situación límite en A Madroa

El canterano Fer López, que apuntaba como relevo de Aspas, fue vendido al Wolverhampton. Con ese dinero se reforzaron otras posiciones, pero no llegó el ansiado centrocampista creativo. Incluso se valoró la opción de Iker Losada, pero el jugador acabó firmando por el Levante.

En los últimos días también se ofreció la posibilidad de recuperar a Denis Suárez. El salcedense no cuenta en Villarreal y busca minutos. Sin embargo, sus negociaciones parecen más cercanas al Alavés. Giráldez, mientras tanto, insiste en que no arroja la toalla y confía en un giro de última hora.

El futuro incierto de un líder del vestuario

Uno de los nombres que más preocupan es Fran Beltrán. El centrocampista madrileño no ha renovado y su contrato expira en junio de 2025. Si no se alcanza un acuerdo, a partir de enero podrá negociar libremente con otros clubes. El Girona, dirigido por Míchel, aparece como principal candidato para ficharlo.

Beltrán llegó al Celta en 2018 procedente del Rayo Vallecano por ocho millones de euros. Desde entonces se ha consolidado como pieza clave en Balaídos. Su salario es de los más altos de la plantilla y su valor de mercado sigue siendo elevado. Sin embargo, en Vigo no han recibido ofertas formales en los últimos meses.

Mingueza, otra pieza en duda

Óscar Mingueza vive una situación similar a la de su compañero. El defensa se siente cómodo en Vigo, pero tampoco ha renovado. Como Beltrán, podría marcharse gratis en 2025 si no hay acuerdo. La falta de movimientos en la negociación alimenta la incertidumbre y el pesimismo en la directiva.

El Celta afronta, por tanto, un dilema clave en la gestión de su plantilla. Vender ahora para reforzarse o arriesgarse a perder futbolistas importantes sin compensación económica el próximo verano. Marco Garcés sabe que cualquier error puede condicionar el proyecto deportivo de Giráldez.

Últimos días de tensión en Vigo

El cierre del mercado marcará el futuro inmediato del club. Si el Celta no logra liberar espacio, Giráldez tendrá que afrontar la temporada sin el centrocampista que tanto reclama. Con 25 fichas ocupadas y varios canteranos esperando oportunidades, la plantilla está sobrecargada.

La afición espera noticias en un mercado que ya ha dejado movimientos dolorosos. La salida de Beltrán o Mingueza podría ser inevitable, pero también la única vía para conseguir ese fichaje deseado. Vigo se prepara para un final de agosto intenso y con muchos interrogantes deportivos.