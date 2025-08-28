Fernando Morientes rompe su silencio, claro mensaje a Ceballos: 'Incluso...'

El futuro de Dani Ceballos en el Real Madrid vuelve a estar en el aire. El centrocampista andaluz afronta un verano de rumores y especulaciones, con el Betis y el Olympique de Marsella como principales interesados en sus servicios.

El propio jugador ha alimentado las dudas con declaraciones y publicaciones en redes sociales. Tras un partido contra el Oviedo, escribió un enigmático “Last Dance” en Instagram. Sus palabras han disparado la interpretación de que podría ser su última temporada en el club blanco.

El análisis de Fernando Morientes en COPE

En El Partidazo de COPE, Fernando Morientes dio su visión sobre el caso. El exdelantero del Real Madrid fue claro y contundente: “Si Ceballos piensa que no será importante, debe plantearse salir”. Según Morientes, los minutos del andaluz con Ancelotti han sido muy escasos.

| Canva

El exfutbolista recordó que durante el Mundial de Clubes no participó. Además, en el inicio de esta campaña, otros jugadores le han adelantado en la rotación. Xabi Alonso ha confiado en Arda Güler e incluso ha adelantado a Tchouaméni y Valverde.

Dani Ceballos y el deseo de volver a casa

El propio Ceballos confesó en Sevilla que el Betis siempre será su casa. “Todavía no he hablado con ellos, pero llegará el momento”, declaró. Su identificación con el club verdiblanco hace pensar que un regreso es posible.

| Canva

El nombre del Olympique de Marsella también ha aparecido con fuerza en las últimas horas. El conjunto francés busca un organizador y ve en Ceballos un perfil ideal. Su situación contractual y la falta de minutos convierten la operación en factible.

La recomendación de Morientes sobre su decisión

Morientes fue claro con su consejo para el futbolista sevillano. “Debe valorar si quiere seguir sin protagonismo o marcharse”. Según el exdelantero, la edad de Ceballos es clave: con 29 años, necesita continuidad. Quedarse como jugador de rotación puede condenar su carrera a la intrascendencia.

Para Morientes, no es cuestión de talento, sino de oportunidades. Ceballos ha demostrado calidad, pero no tiene hueco en la actual pizarra blanca. El Madrid, con su exigencia competitiva, no espera a nadie. Los jugadores deben estar siempre al máximo nivel.

El club también debe decidir si le abre la puerta de salida. Florentino Pérez sabe que Ceballos es un activo con mercado, aunque su rol sea secundario. Mantenerlo como suplente de lujo puede ser útil en una temporada larga. El problema es la motivación del propio futbolista. Si su implicación baja por falta de minutos, el equipo lo notará.

Tiempo de definiciones para el centrocampista

El consejo de Morientes refleja el sentir de muchos exjugadores. Ceballos necesita jugar, sentirse importante y liderar un proyecto competitivo. Quedarse en el Madrid significa aceptar ser actor secundario en la mayor parte de partidos. El Betis le ofrece regresar a casa y un papel central.

El Marsella le abre la puerta de un proyecto europeo ambicioso. La decisión final marcará los últimos años de su carrera. Ceballos deberá elegir entre corazón, ambición y minutos.