Giro de 180 grados con Jan Virgili, el Mallorca y el Barça

El Mallorca tenía encarrilada la llegada de Jan Virgili, pero la operación se complica tras su reciente actuación en la Copa Intercontinental Sub-20. El joven extremo del Barcelona brilló frente al Flamengo, marcando un gol y dejando destellos de gran calidad. Su nivel ha despertado el interés de más clubes, como el Benfica.

El jugador de 19 años está en un momento decisivo de su carrera. La Segunda Federación, categoría donde juega el filial azulgrana, se le queda pequeña. Considera que necesita un salto competitivo inmediato para no frenar su evolución. Ante la falta de hueco en el primer equipo culé, su salida parece inevitable.

Tira y afloja entre Barcelona y Mallorca

Las negociaciones entre Barcelona y Mallorca siguen bloqueadas desde hace semanas. El Barça pide cuatro millones de euros por el 50% de sus derechos, además de incluir una cláusula de recompra asequible. El club balear ofrece cerca de dos millones, cifra insuficiente para Deco.

Ambos directores deportivos, Pablo Ortells y Deco, mantienen posiciones firmes. Ninguno está dispuesto a ceder de momento. La actuación estelar de Virgili ha reforzado el valor del jugador, lo que complica la estrategia mallorquinista. El Barça ahora se plantea con más calma el siguiente paso.

Virgili quiere minutos y crecer lejos del filial

El joven extremo sabe que quedarse en el filial no es solución. La Segunda Federación no es un escenario adecuado para su progresión deportiva. Virgili necesita competir en Primera División para seguir creciendo al máximo nivel. El Mallorca le ofrece esa oportunidad y un rol importante.

Su estilo de juego encaja perfectamente en el equipo de Jagoba Arrasate. El técnico busca desborde y verticalidad por banda izquierda, cualidades que define Virgili. Además, solo cuenta con Javi Llabrés como extremo zurdo natural en la plantilla. Por eso considera clave la llegada del futbolista catalán.

Arrasate insiste en convencer al joven

Jagoba Arrasate ya ha contactado personalmente con el jugador. El entrenador repite la estrategia que utilizó con Pablo Torre y Marash Kumbulla. Pretende transmitirle confianza y un proyecto en el que tendría protagonismo. La idea es que se convierta en pieza importante desde el primer momento.

El jugador escucha con atención, pero es consciente de que no depende solo de su voluntad. La decisión final pasa por el acuerdo entre Barcelona y Mallorca. Mientras tanto, otros clubes como el Benfica están dispuestos a entrar en la puja.

Un mercado que entra en días decisivos

El cierre del mercado de fichajes se acerca rápidamente. El Barcelona necesita resolver varias operaciones de salida e inscripción. Deco prioriza movimientos que garanticen ingresos inmediatos y margen en el Fair Play. Virgili es considerado una joya de la cantera, pero también un activo económico.

En Mallorca, la afición espera refuerzos que eleven el nivel competitivo. El equipo bermellón busca consolidarse en la zona media de la tabla. La llegada de un talento joven como Virgili supondría un impulso deportivo y mediático. La incertidumbre actual mantiene la operación en un punto crítico.

Futuro inmediato para un talento emergente

Jan Virgili está en el escaparate tras su actuación internacional. El caño a Ronald Araujo en un entrenamiento y su gol frente al Flamengo han aumentado su reputación. Es considerado uno de los talentos más prometedores del fútbol base blaugrana.

El próximo destino de Virgili se definirá en las próximas semanas. Mallorca sigue siendo la opción prioritaria, pero no la única. El jugador quiere minutos, protagonismo y confianza para dar el salto definitivo. Su futuro será, sin duda, uno de los temas candentes del mercado.