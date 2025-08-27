Matías Almeyda lo aprueba: El Sevilla encuentra otro posible relevo para Juanlu

El Sevilla afronta la recta final del mercado con mucha presión. El equipo necesita cerrar salidas, inscribir fichajes y reforzar posiciones clave. Una de las más urgentes es el lateral derecho, debilitado por las negociaciones abiertas de Juanlu y Carmona.

El club trabaja a contrarreloj para no quedarse sin opciones fiables. La derrota contra el Getafe en el Sánchez-Pizjuán volvió a dejar en evidencia la fragilidad defensiva. Los nervionenses saben que sin un recambio sólido será imposible competir al máximo nivel.

La operación salida condiciona los movimientos

Antonio Cordón, director deportivo, ha priorizado en estos días cerrar ventas importantes. La salida de Loïc Badé ya generó un hueco inesperado en defensa. Ahora se espera que Juanlu concrete su traspaso al Nápoles y que Carmona decida sobre la propuesta del Nottingham Forest.

| XCatalunya, @sevillafc

Con ambas operaciones en marcha, el Sevilla planea liberar espacio salarial y fichar un sustituto. El margen económico es muy reducido, con un límite ajustado en LaLiga. Por ello, la prioridad son cesiones o acuerdos de bajo coste. Desde Inglaterra aseguran que el Sevilla ya ha movido ficha. El club ha preguntado por un lateral joven con proyección.

Nathan Patterson, opción real para Nervión

Patterson fue una apuesta importante del club de Liverpool en 2022. El Everton pagó 13 millones de euros para sacarlo del Rangers. Desde entonces ha alternado titularidades y suplencias, sin llegar a consolidarse. En estas dos primeras jornadas de Premier ni siquiera ha debutado.

| XCatalunya, Canva, Sevilla FC

Internacional con Escocia en 23 ocasiones, Patterson es un lateral espigado de 189 centímetros. Puede jugar tanto en defensa de cuatro como de carrilero. Su polivalencia agrada a Matías Almeyda, que busca un perfil ofensivo y con despliegue.

El argentino Martín Ortega, con pasaporte italiano, también ha estado en la lista. Ortega tiene experiencia en la élite sudamericana y podría llegar traspasado. Sin embargo, su coste es mayor que el de una cesión como la de Patterson. Cordón valora cuál de las dos opciones puede cerrarse más rápido.

Una semana definitiva en el mercado

La presión es máxima porque el Sevilla debe inscribir fichajes pendientes. Aún no figuran en la web de LaLiga y la plantilla está incompleta. Almeyda necesita refuerzos ya, especialmente tras el mal inicio liguero. La derrota ante el Getafe ha multiplicado las urgencias.

En Nervión confían en resolver antes del cierre de mercado. Patterson es la vía más clara, aunque dependerá de la rapidez en las salidas. Si Juanlu se marcha al Nápoles, el club podrá actuar.

Un fichaje necesario para recuperar competitividad

El Sevilla arrastra semanas de incertidumbre que afectan al vestuario. La falta de un lateral derecho definido limita las opciones tácticas. Almeyda ha pedido un jugador de confianza para no sufrir en defensa.

Nathan Patterson representa una apuesta razonable en un contexto complejo. El escocés necesita minutos y el Sevilla un refuerzo inmediato. La operación podría cerrarse en los próximos días si se agilizan las salidas. Nervión espera con ansiedad un movimiento que cambie la dinámica del equipo.