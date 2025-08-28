Fernando Morientes trenca el seu silenci, missatge clar a Ceballos: 'Fins i tot...'

El futur de Dani Ceballos al Real Madrid torna a estar a l'aire. El migcampista andalús afronta un estiu de rumors i especulacions, amb el Betis i l'Olympique de Marsella com a principals interessats en els seus serveis.
El mateix jugador ha alimentat els dubtes amb declaracions i publicacions a les xarxes socials. Després d'un partit contra l'Oviedo, va escriure un enigmàtic “Last Dance” a Instagram. Les seves paraules han disparat la interpretació que podria ser la seva última temporada al club blanc.
L'anàlisi de Fernando Morientes a COPE
A El Partidazo de COPE, Fernando Morientes va donar la seva visió sobre el cas. L'exdavanter del Real Madrid va ser clar i contundent: “Si Ceballos pensa que no serà important, s'ha de plantejar sortir”. Segons Morientes, els minuts de l'andalús amb Ancelotti han estat molt escassos.
L'exfutbolista va recordar que durant el Mundial de Clubs no va participar. A més, a l'inici d'aquesta campanya, altres jugadors l'han avançat a la rotació. Xabi Alonso ha confiat en Arda Güler i fins i tot ha avançat Tchouaméni i Valverde.
Dani Ceballos i el desig de tornar a casa
El mateix Ceballos va confessar a Sevilla que el Betis sempre serà casa seva. “Encara no n'he parlat amb ells, però arribarà el moment”, va declarar. La seva identificació amb el club verd-i-blanc fa pensar que un retorn és possible.
El nom de l'Olympique de Marsella també ha aparegut amb força en les últimes hores. El conjunt francès busca un organitzador i veu en Ceballos un perfil ideal. La seva situació contractual i la manca de minuts fan que l'operació sigui factible.
La recomanació de Morientes sobre la seva decisió
Morientes va ser clar amb el seu consell per al futbolista sevillà. “Ha de valorar si vol seguir sense protagonisme o marxar”. Segons l'exdavanter, l'edat de Ceballos és clau: amb 29 anys, necessita continuïtat. Quedar-se com a jugador de rotació pot condemnar la seva carrera a la intranscendència.
Per a Morientes, no és qüestió de talent, sinó d'oportunitats. Ceballos ha demostrat qualitat, però no té lloc a l'actual pissarra blanca. El Madrid, amb la seva exigència competitiva, no espera ningú. Els jugadors han d'estar sempre al màxim nivell.
El club també ha de decidir si li obre la porta de sortida. Florentino Pérez sap que Ceballos és un actiu amb mercat, encara que el seu rol sigui secundari. Mantenir-lo com a suplent de luxe pot ser útil en una temporada llarga. El problema és la motivació del mateix futbolista. Si la seva implicació baixa per manca de minuts, l'equip ho notarà.
Temps de definicions per al migcampista
El consell de Morientes reflecteix el sentiment de molts exjugadors. Ceballos necessita jugar, sentir-se important i liderar un projecte competitiu. Quedar-se al Madrid significa acceptar ser actor secundari a la major part de partits. El Betis li ofereix tornar a casa i un paper central.
El Marsella li obre la porta d'un projecte europeu ambiciós. La decisió final marcarà els últims anys de la seva carrera. Ceballos haurà de triar entre cor, ambició i minuts.