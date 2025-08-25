El misterioso mensaje de Dani Ceballos tras el Oviedo - Madrid: Xabi Alonso flipa

El Real Madrid ganó con solvencia en el Carlos Tartiere, pero el protagonista inesperado fue Dani Ceballos. El centrocampista utrerano apenas disputó unos minutos, sin embargo logró encender el debate. No fue por su juego, sino por lo que ocurrió después del partido.

El conjunto blanco se impuso 0-3 al Oviedo con goles de Mbappé y compañía. Un triunfo que confirmó el pleno del equipo en este inicio de temporada. La fiesta parecía completa, hasta que Ceballos dejó un mensaje inquietante en sus redes sociales.

Ceballos, suplente en un equipo lleno de competencia

Xabi Alonso volvió a demostrar que Dani Ceballos ocupa un rol secundario. El centrocampista entró en el minuto 86 sustituyendo a Kylian Mbappé. Apenas tuvo tiempo de tocar el balón y su participación pasó desapercibida. Esa circunstancia refleja su situación actual en el equipo.

| Real Madrid

El utrerano es, hoy por hoy, el sexto centrocampista en la rotación. Por delante tiene a Bellingham, Valverde, Tchouaméni, Camavinga e incluso al joven Arda Güler. Esa competencia feroz limita sus opciones y lo condena a los últimos minutos. Una realidad frustrante para un jugador de su experiencia.

El mensaje que incendia las redes sociales

Al acabar el partido, Dani Ceballos subió una foto suya en el Tartiere. Lo acompañó con dos palabras que desataron todo tipo de interpretaciones. El mensaje fue claro: “Last dance”, junto a un emoji de agradecimiento. Un texto breve, pero con gran carga simbólica.

| Real Betis, FootyRenders

Ese mensaje ha sido leído por muchos como una despedida. ¿Está anunciando que su salida del Real Madrid es inminente? En un mercado todavía abierto, la publicación del utrerano ha generado incertidumbre. Nadie en el club esperaba algo así después de un triunfo cómodo.

Xabi Alonso, sorprendido por la publicación

En el vestuario blanco, la publicación no pasó desapercibida. Según varias fuentes, Xabi Alonso quedó sorprendido por la elección de palabras de Ceballos. El entrenador cuenta con él como recurso, pero entiende que sus minutos serán limitados. Ver un mensaje tan enigmático no ha sentado del todo bien.

Ceballos siempre se ha caracterizado por ser directo en redes sociales. No es la primera vez que utiliza estos canales para dejar entrever su incomodidad. Sin embargo, hacerlo en plena temporada y tras un partido oficial eleva el nivel de especulación.

La sombra del Betis aparece de nuevo

Entre los posibles destinos, uno resalta por encima del resto: el Real Betis. Ceballos nunca ha ocultado su deseo de regresar al club donde se formó. En los últimos años ha lanzado guiños constantes al conjunto verdiblanco. Ahora, con ese “Last dance”, los rumores se multiplican.

El problema para el Betis es económico. Entre el traspaso y el salario, la operación se antoja complicada. El Madrid pediría entre 15 y 20 millones, cifras muy altas para el club de Heliópolis. Aun así, la afición bética sueña con volver a ver a Ceballos vestido de verdiblanco.

¿Una maniobra de presión al Real Madrid?

Algunos interpretan el mensaje como una forma de presionar al club. Ceballos quiere más minutos y podría estar marcando territorio. “Last dance” puede significar una despedida… o el inicio de un pulso interno. Xabi Alonso tendrá que gestionar esta situación con mucha cautela.

El centrocampista sabe que con un año de Mundial por delante necesita jugar. Si no lo hace en el Madrid, buscará otro escenario. En ese sentido, el Betis aparece como el destino emocional y lógico. Sin embargo, la última palabra la tendrá la directiva blanca.

Futuro incierto en plena semana decisiva

La próxima semana puede ser clave en el futuro de Dani Ceballos. Si llega otro centrocampista, sus opciones de permanecer en el equipo disminuirán. Si no hay movimientos, podría quedarse como suplente recurrente. En cualquier caso, el enigmático mensaje abre un capítulo inesperado.

El Real Madrid disfruta de un inicio perfecto en LaLiga, pero dentro del vestuario surgen historias paralelas. Ceballos, con apenas diez minutos jugados en Oviedo, ha conseguido acaparar titulares. Lo ha hecho con dos palabras que pueden marcar su futuro inmediato.