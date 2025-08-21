Ni Celta ni Como, resuelto el futuro de Iñaki Peña, hay sorpresa: 'Jugará en...'

El futuro de Iñaki Peña parece estar cada vez más definido. El guardameta azulgrana ve cómo su continuidad en el FC Barcelona se complica. La directiva busca fórmulas para liberar masa salarial y facilitar inscripciones pendientes. Una operación de salida del meta sería la clave inmediata.

Interés de varios equipos en el guardameta azulgrana

Iñaki Peña no tiene escasez de pretendientes en este mercado de verano. El Como 1907 italiano y el Celta de Vigo fueron los primeros en preguntar. El meta catalán, sin embargo, prioriza mantenerse en LALIGA la próxima temporada. Considera que en Italia tendría muy difícil disputar la titularidad inmediata.

El Celta tampoco parece un destino especialmente firme en este escenario actual. Con 28 jugadores en plantilla y tres porteros ya inscritos, las puertas parecen cerradas. En Balaídos solo se activarían si antes se produce alguna salida. Por ahora, la apuesta de los gallegos no se considera lo suficientemente sólida.

| Canva

El mejor colocado aparece con fuerza en el mercado

En las últimas horas ha emergido un claro favorito para fichar al portero. Según distintas fuentes, un equipo español ha dado un paso decisivo. El club en cuestión busca competencia directa para su guardameta titular. Además, cuenta con un proyecto deportivo atractivo y cercano a la élite europea.

Ese equipo no es otro que el Girona, protagonista del mercado nacional. La entidad catalana no está completamente convencida con el rendimiento de Gazzaniga. Por eso consideran a Iñaki Peña una pieza ideal para reforzar la portería. El contacto entre ambas partes ha ido creciendo en los últimos días.

| FCB

Un movimiento que ayudaría también al FC Barcelona

La operación tiene ventajas deportivas y económicas tanto para el jugador como para el Barça. La salida de Iñaki Peña permitiría liberar cerca de cuatro millones brutos anuales. Ese margen salarial sería fundamental para inscribir a Szczesny de manera inmediata. Flick podría contar así con el portero polaco en competición oficial.

El Barça estudia incluso prolongar el contrato de Peña antes de cederlo. Esa fórmula permitiría diferir parte de su salario y facilitar la operación. Con este movimiento, el club se aseguraría ingresos futuros y flexibilidad financiera. A su vez, el jugador encontraría minutos y continuidad en un proyecto competitivo.

Reunión clave en las oficinas del Camp Nou

Durante la mañana de este miércoles, se produjo un encuentro importante en Barcelona. El representante de Iñaki Peña, Fernando Solanas, estuvo reunido con Deco. La conversación se prolongó durante más de una hora en las oficinas azulgranas. Allí se abordaron los detalles de la salida del guardameta catalán.

Además de hablar de Peña, también se trató otro caso pendiente. Héctor Fort, otro de los representados de Solanas, se encuentra igualmente en la rampa de salida. Deco trabaja intensamente para encajar todas las piezas del rompecabezas financiero. El desenlace de estas operaciones puede desbloquear fichajes clave en los próximos días.

Iñaki Peña, listo para un nuevo desafío profesional

El guardameta entiende que ha llegado el momento de un cambio en su carrera. Tras varias temporadas como suplente, busca un equipo donde pueda competir seriamente. La opción del Girona aparece como la más atractiva para todas las partes. Proximidad, ambición deportiva y necesidad de competencia hacen del club un destino ideal.

En definitiva, el futuro de Iñaki Peña parece cada vez más cercano a Montilivi. La negociación avanza en buen camino y podría cerrarse de manera inminente. El Barça liberaría espacio financiero y el portero encontraría un lugar protagonista. Todo apunta a que el desenlace llegará en cuestión de días.