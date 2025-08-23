Manolo Lama sorprendre con unas palabras sobre Bellingham y Xabi Alonso: 'Es un...'

El Real Madrid arrancó la Liga con triunfo ajustado frente a Osasuna. Sin embargo, la ausencia de Jude Bellingham sigue marcando la conversación en el entorno blanco. El inglés se recupera tras su operación de hombro y aún tardará semanas en regresar.

Para muchos, perder a un jugador de ese nivel es un golpe duro. No obstante, no todos lo ven igual. El periodista Manolo Lama sorprendió con unas declaraciones polémicas en la Cadena COPE. Según él, la baja de Bellingham puede incluso considerarse un alivio para Xabi Alonso.

Una lesión que cambió la planificación inicial

El pasado 16 de julio, Bellingham pasó por quirófano en Londres. La recuperación fijada está entre dos y tres meses de baja competitiva. Por eso, no estuvo en el estreno contra Osasuna y tampoco llegará al clásico frente al Barça en el Bernabéu.

| Canva

Lama fue directo: “Ahora mismo, para Xabi Alonso, que no esté Bellingham es hasta un alivio. Si lo incluyes, cambia por completo el dibujo del entrenador”. Sus palabras no tardaron en provocar debate en tertulias y redes sociales. “Si entra Bellingham, te tienes que ventilar a uno del medio”, señaló en antena.

Un once muy definido sin el inglés

La presencia de Bellingham, en opinión de Lama, obligaría a mover piezas importantes. El inglés destaca llegando desde segunda línea, pero su posición natural rompe el triángulo del medio. De ahí la sensación de alivio para el técnico vasco.

| XCatalunya

Las palabras del periodista han dividido a los seguidores. Para unos, no hay debate posible: Bellingham es el mejor jugador del equipo y siempre debe estar.

Un calendario exigente por delante

El Real Madrid afronta semanas en septiembre y octubre cargadas con Liga, Champions y Copa. En el horizonte esperan rivales de peso, incluido el Barcelona en el Olímpic Lluís Companys. En ese duelo, la ausencia de Bellingham será especialmente sensible, aunque Mbappé apunta a ser protagonista.

Florentino Pérez no pierde detalle de los movimientos internacionales que puedan afectar al mercado. Mientras, Alonso trabaja solo con lo que tiene disponible.

¿Alivio o problema?

En definitiva, las palabras de Lama abren un debate incómodo. Para el periodista, la baja permite a Alonso mantener el sistema que mejor conoce. Sin embargo, para gran parte del madridismo, pensar que no contar con Bellingham es positivo resulta inaceptable.

El tiempo dará la razón a unos u otros. Lo cierto es que el Real Madrid tiene piezas de sobra para seguir compitiendo. El reto para Xabi Alonso será integrar a todos sin romper un equilibrio que, de momento, funciona.