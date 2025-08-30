Confirmado: Una futbolista mítica del Barça Femenino, en la rampa de salida

El verano del Barça Femenino ha estado marcado por la inestabilidad y los recortes. La marcha de varias futbolistas de peso ha encendido las alarmas en la dirección deportiva. A Pere Romeu, técnico azulgrana, le está costando construir una plantilla competitiva con tantas bajas acumuladas.

Seis jugadoras ya han dejado el equipo en este mercado, algo inusual en temporadas recientes. Engen, Rolfö, Villamala, Roebuck, Martina y Jana Fernández son bajas confirmadas. En contraste, solo Laia Aleixandri se ha incorporado como refuerzo, generando un desequilibrio evidente. La plantilla se ha debilitado y los objetivos deportivos se complican seriamente.

Un mensaje que generó dudas

El rumor sobre una nueva salida comenzó con un gesto inesperado. Una defensora del Barça cambió su foto de perfil en Instagram, eliminando cualquier referencia al club. Ese detalle encendió las especulaciones entre aficionados y prensa deportiva. Muchos interpretaron la decisión como un claro mensaje de despedida.

| Canva

La situación coincide con un momento de incertidumbre institucional. Joan Laporta ha aplicado ajustes económicos que han afectado a todas las secciones del club. En el femenino, la consecuencia ha sido un goteo constante de salidas. La relación entre plantilla y directiva atraviesa uno de sus momentos más delicados.

La gran señal del mercado

Todos los indicios apuntan a Mapi León como la siguiente en salir. La central zaragozana lleva años siendo referente de la defensa culé. Sin embargo, su continuidad parece en entredicho por razones tanto deportivas como personales. El mercado sigue abierto y los rumores la sitúan en el Olympique de Lyon.

| @FCBarcelona, XCatalunya

El club francés es, además, el nuevo destino de su pareja, Ingrid Engen. El adiós de la centrocampista noruega ha complicado su situación personal en Barcelona. Una reunificación en Lyon no sería extraña, especialmente si el Barça da luz verde a la operación. La jugadora no ha desmentido los rumores, lo que alimenta aún más las sospechas.

Pere Romeu, en un escenario complejo

Aunque perder a Mapi sería un golpe duro, la dirección técnica confía en los refuerzos. La llegada de Laia Aleixandri da cierto margen para recomponer la defensa. Irene Paredes continúa como pilar, y junto a Aleixandri podría formar una pareja sólida. Sin embargo, la experiencia y el liderazgo de la aragonesa serían muy difíciles de sustituir.

El Barça se debate entre mantener a la futbolista a toda costa o aceptar su venta. La decisión final dependerá de las condiciones económicas y de la presión de la propia jugadora. El mercado europeo sigue muy atento a su situación.

Un futuro incierto en clave azulgrana

La sección femenina atraviesa una etapa de transición complicada. La pérdida de referentes se suma a un contexto de ajustes financieros. El vestuario necesita estabilidad para afrontar una temporada exigente con Champions y Liga. La salida de Mapi León sería otro duro golpe para el proyecto.

El futuro inmediato del Barça Femenino dependerá de cómo gestione esta crisis. La afición, acostumbrada a un equipo dominador, observa con preocupación el rumbo del club. Si se confirma la marcha de la central, el proyecto de Pere Romeu se debilitaría aún más.