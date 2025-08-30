Confirmat: Una futbolista mítica del Barça Femení, a la rampa de sortida

L'estiu del Barça Femení ha estat marcat per la inestabilitat i les retallades. La marxa de diverses futbolistes de pes ha encès les alarmes a la direcció esportiva. A Pere Romeu, tècnic blaugrana, li costa construir una plantilla competitiva amb tantes baixes acumulades.
Ja són sis les jugadores que han deixat l'equip en aquest mercat, quelcom inusual en temporades recents. Engen, Rolfö, Villamala, Roebuck, Martina i Jana Fernández són baixes confirmades. En contrast, només Laia Aleixandri s'ha incorporat com a reforç, generant un desequilibri evident. La plantilla s'ha debilitat i els objectius esportius es compliquen seriosament.
Un missatge que va generar dubtes
El rumor sobre una nova sortida va començar amb un gest inesperat. Una defensora del Barça va canviar la seva foto de perfil a Instagram, eliminant qualsevol referència al club. Aquest detall va encendre les especulacions entre aficionats i premsa esportiva. Molts van interpretar la decisió com un clar missatge de comiat.
La situació coincideix amb un moment d'incertesa institucional. Joan Laporta ha aplicat ajustos econòmics que han afectat totes les seccions del club. Al femení, la conseqüència ha estat un degoteig constant de sortides. La relació entre plantilla i directiva travessa un dels seus moments més delicats.
El gran moviment del mercat
Tots els indicis apunten a Mapi León com la següent en sortir. La central saragossana fa anys que és referent de la defensa culer. Tanmateix, la seva continuïtat sembla que està en dubte per raons tant esportives com personals. El mercat segueix obert i els rumors la situen a l'Olympique de Lyon.
El club francès és, a més, el nou destí de la seva parella, Ingrid Engen. L'adeu de la migcampista noruega ha complicat la seva situació personal a Barcelona. Una reunificació a Lió no seria estranya, especialment si el Barça dona llum verda a l'operació. La jugadora no ha desmentit els rumors, fet que alimenta encara més les sospites.
Pere Romeu, en un escenari complex
Tot i que perdre Mapi seria un cop dur, la direcció tècnica confia en els reforços. L'arribada de Laia Aleixandri dona cert marge per recompondre la defensa. Irene Paredes continua com a pilar, i juntament amb Aleixandri podria formar una parella sòlida. Tanmateix, l'experiència i el lideratge de l'aragonesa serien molt difícils de substituir.
El Barça es debat entre mantenir la futbolista a qualsevol preu o acceptar la seva venda. La decisió final dependrà de les condicions econòmiques i de la pressió de la mateixa jugadora. El mercat europeu segueix molt atent a la seva situació.
Un futur incert en clau blaugrana
La secció femenina travessa una etapa de transició complicada. La pèrdua de referents se suma a un context d'ajustos financers. El vestidor necessita estabilitat per afrontar una temporada exigent amb Champions i Lliga. La sortida de Mapi León seria un altre cop dur per al projecte.
El futur immediat del Barça Femení dependrà de com gestioni aquesta crisi. L'afició, acostumada a un equip dominador, observa amb preocupació el rumb del club. Si es confirma la marxa de la central, el projecte de Pere Romeu es debilitaria encara més.