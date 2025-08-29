Simeone deja de confiar en él y se busca nuevo equipo: Oferta importante de la Premier

El Atlético de Madrid atraviesa un inicio de temporada complicado. Tras dos jornadas de LaLiga, apenas suma un punto de seis posibles. Pese al mal arranque, en el club no contemplan grandes movimientos de última hora. Sin embargo, la situación de un jugador de la plantilla sigue atrayendo a clubes europeos.

En el Metropolitano no se descarta alguna salida siempre que llegue una buena oferta. En ese escenario aparece nuevamente la Juventus, pendiente de reforzar su lateral derecho. El club italiano busca alternativas tras varios intentos fallidos en este mercado.

Un rol cada vez más secundario en el equipo

El defensa argentino no es hoy una pieza intocable para Simeone. En la pasada campaña ya perdió protagonismo y en este inicio de curso apenas suma minutos. La competencia es dura con Marc Pubill y Marcos Llorente adaptado a la posición.

| XCatalunya

La situación no ha pasado desapercibida para la afición rojiblanca. En la 'Noche de Bienvenida' fue el único jugador pitado por el público. Además, en el Mundial de Clubes disputó tan solo 14 minutos, un dato revelador.

Nahuel Molina, entre la continuidad y la salida

A pesar de este panorama, Nahuel Molina ha decidido continuar en el Atlético. El futbolista argentino confía en revertir la situación al menos hasta enero. En lo personal, se encuentra asentado en Madrid y espera su primer hijo. El club colchonero tampoco tiene prisa por desprenderse del lateral.

| XCatalunya, @atleticodemadrid, Canva Creative Studio

Tras pagar 20 millones hace tres años, ahora pide 25 por su salida. La Juventus no alcanza de momento esa cifra y busca otras alternativas.

Interés de varios clubes europeos

La Vecchia Signora sigue teniendo a Molina como preferido para reforzar la zaga. Sin embargo, también valora a Arnau Martínez, del Girona, y al portugués Joâo Cancelo. En paralelo, el Arsenal ha mostrado interés por el joven español, lo que complica la operación.

El Nottingham Forest también preguntó por la situación del argentino. El conjunto inglés lo quería para competir con Ola Aina, pero el jugador rechazó la opción. Prefiere seguir en España, aunque no descarta un cambio de aires a medio plazo.

Un futuro condicionado al mercado

La salida del lateral podría estar vinculada al destino de Nico González. Si el argentino cambiara de club en Italia, se abriría una nueva puerta. En ese caso, la Juventus intentaría un esfuerzo final por incorporarlo.

El Atlético, por su parte, mantiene la calma. Con contrato hasta 2027, Molina forma parte de la planificación deportiva. Todo dependerá de si logra recuperar protagonismo en los próximos meses. Si no lo consigue, el mercado invernal podría traer novedades importantes.

La situación deportiva del Atlético de Madrid preocupa a su afición. El equipo apenas ha mostrado ideas ofensivas en los dos primeros encuentros. Simeone insiste en un planteamiento que parece cada vez más previsible y limitado. Sin goles, sin solidez defensiva y con dudas crecientes, el club atraviesa una crisis futbolística que amenaza con alargar la mala racha.