La ruta de Aitana Bonmatí: un recorrido por el pueblo que la vio crecer

A menudo nos preguntamos qué convierte a un lugar en el escenario perfecto para forjar el talento. ¿Es su tranquilidad, su gente o la energía discreta que se respira en sus calles? Sant Pere de Ribes, a pocos kilómetros de la bulliciosa costa, parece tener una respuesta.

Este pueblo del Garraf, en Catalunya, es el punto de partida de una de las figuras más relevantes del deporte mundial. Un lugar que se puede descubrir de una forma distinta, siguiendo las huellas de su vecina más ilustre: Aitana Bonmatí.

Este recorrido es una propuesta editorial, un itinerario no oficial que conecta los puntos clave de la vida cotidiana del municipio. Es un paseo que permite entender cómo un entorno puede influir en una trayectoria de éxito. La visita a Sant Pere de Ribes ofrece una experiencia de calma, alejada de los grandes flujos turísticos, ideal para quienes buscan autenticidad. Su ritmo pausado invita a caminar y a observar los detalles de un pueblo que equilibra su pasado agrícola con un presente dinámico.

| Ollyplu

Un itinerario práctico por sus rincones esenciales

El punto de partida simbólico de esta ruta se encuentra en el Camp Municipal de Ribes. No es un monumento, pero sí el corazón de una historia. Aquí, en el césped del club local, una joven Aitana dio sus primeras patadas a un balón, sentando las bases de una carrera legendaria. Desde allí, el paseo nos lleva de forma natural hacia el centro neurálgico del pueblo. La Plaça de la Vila, con sus terrazas y el edificio del ayuntamiento, es el escenario de la vida social, el lugar donde transcurren las conversaciones y los encuentros diarios.

A pocos pasos, la historia toma el relevo. La imponente Església Vella, una fortaleza del siglo XIV, ofrece una visión del pasado medieval de la villa. Subir hasta sus inmediaciones permite disfrutar de una panorámica serena.

El recorrido puede continuar por las calles del núcleo antiguo, descubriendo rincones con encanto hasta llegar al imponente Castillo de Ribes, que domina el paisaje desde lo alto de una colina. Este paseo conecta el esfuerzo deportivo con el peso de la historia y la vida tranquila de un pueblo.

| XCatalunya, Barça

Costes orientativos y cómo moverse

Llegar a Sant Pere de Ribes es sencillo. Se encuentra muy bien comunicado por la carretera C-32, a menos de diez minutos de Sitges y a unos cuarenta de Barcelona. Muchos se preguntan cómo llegar a Sant Pere de Ribes desde Barcelona en transporte público. Existen líneas de autobús interurbano que conectan ambos puntos de forma regular.

Una vez en el municipio, la mejor forma de explorarlo es a pie. Las distancias son cortas y el entorno agradable para caminar. Realizar esta ruta no tiene coste alguno, más allá de un café o un vermut en alguna de las terrazas de la plaza, con precios muy razonables.

Consejos para planificar la visita

La mejor época para realizar este recorrido es durante la primavera y el otoño. Las temperaturas son suaves y la luz perfecta para la fotografía, especialmente en el casco antiguo. Durante el verano, las primeras horas de la mañana o el atardecer son ideales para evitar el calor intenso. Sant Pere de Ribes no sufre la masificación de otros destinos cercanos, lo que garantiza una visita tranquila durante todo el año.

Consultar la agenda local antes de viajar es una buena idea, ya que el pueblo cuenta con varias festividades y mercados que pueden enriquecer la experiencia. Una imagen panorámica del núcleo antiguo de Sant Pere de Ribes, con la silueta del castillo recortada contra el cielo, será el mejor recuerdo.