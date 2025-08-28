Helena Condis destapa las novedades sobre el interés del Chelsea en Fermín: 'No se...'

El mercado de fichajes entra en sus últimos días y el FC Barcelona encara una situación inesperada. El Chelsea ha intensificado su interés en Fermín López, centrocampista formado en La Masia, que se ha convertido en una pieza clave para el equipo.

Helena Condis revela la postura del Barça

En declaraciones en El Partidazo de COPE, la periodista Helena Condis explicó que el club no descarta su salida. "El Barça está abierto a escuchar ofertas. Si Fermín dice 'quiero salir', no se van a oponer", aseguró. El club es consciente de que una venta supondría un beneficio neto, ya que el futbolista llegó gratis desde la cantera. Además, ayudaría a ajustar el fair play financiero, un aspecto que sigue condicionando cualquier movimiento de mercado.

El centrocampista había declarado hace apenas unas semanas, en el Trofeu Joan Gamper, que deseaba continuar en Barcelona. Sin embargo, según el entorno del futbolista, ahora su postura es menos tajante. El motivo es la propuesta inglesa: el Chelsea ofrece 58 millones de euros al Barça y un contrato cercano a los 15 millones brutos anuales, según el Sport. En comparación, en el club azulgrana percibe alrededor de seis millones.

| FCB

La visión de Flick y el papel del jugador en el equipo

El técnico Hansi Flick ha reiterado que no quiere perder a Fermín ni a Marc Casadó. Sin embargo, admite que si el jugador solicita salir, no podrá impedirlo. Fermín ha tenido protagonismo en los planes de Flick, aunque su rol no siempre ha sido estable. El ejemplo más reciente fue el partido contra el Levante, donde no jugó ni un minuto pese a que el Barça necesitaba presencia ofensiva.

El Chelsea lo considera pieza clave de su proyecto

El Chelsea no solo ofrece dinero, también un papel central en el equipo de Enzo Maresca. El técnico ya ha contactado con el futbolista para convencerlo de que sería titular indiscutible en la Premier League. El mercado cierra el 1 de septiembre a las 23:59 horas, por lo que la operación debe resolverse en cuestión de días. Fermín se reincorpora hoy a los entrenamientos tras dos días libres, momento clave para hablar con Flick sobre su futuro.

Una decisión que marcará al Barça y a Fermín

La venta de Fermín podría suponer un golpe emocional para el club y su afición. Sin embargo, los 70 millones que pretende negociar Deco aliviarían las cuentas azulgranas y permitirían afrontar otras operaciones. El futbolista, por su parte, debe elegir entre cumplir su sueño en el Barça o aceptar el desafío inglés. La próxima semana será decisiva para saber si sigue en LaLiga o si se convierte en una estrella de la Premier League.