Revolución en la Real Sociedad: Salida inesperada con Espanyol y Girona implicados

En el cierre del mercado de fichajes siempre se concentran los movimientos más inesperados, capaces de alterar la planificación de varios equipos a la vez. Real Sociedad, Espanyol y Girona se encuentran ahora en un mismo tablero de negociaciones cruzadas en el que cualquier pieza que se mueva puede arrastrar a la siguiente. La necesidad de reforzar el centro del campo marca la hoja de ruta de los tres clubes en estas horas decisivas.

El club donostiarra ha puesto el foco en Yangel Herrera, mediocentro del Girona, como principal objetivo para reforzar la medular. El futbolista venezolano aportaría músculo y llegada, una combinación que Sergio Francisco considera prioritaria para mantener competitivo al equipo en la temporada actual. El fichaje, sin embargo, no solo tendría consecuencias en Anoeta, sino que podría desbloquear otro movimiento que afecta directamente al Espanyol.

El Espanyol espera por Urko González de Zárate

La llegada de Herrera a la Real Sociedad abriría la puerta de salida a Urko González de Zárate al Espanyol, que ya sabe lo que es vestir la camiseta blanquiazul. El centrocampista jugó cedido en Cornellà durante el tramo final de la pasada temporada y dejó un gran recuerdo tanto en la afición como en el cuerpo técnico. Su despliegue físico y polivalencia convencieron a Manolo González, quien insiste en tenerlo de nuevo como pieza esencial para su esquema.

| RCDE

Las conversaciones entre ambos clubes avanzan y en el RCDE Stadium confían en cerrar su regreso lo antes posible, según Radio MARCA. La operación podría concretarse en condiciones más favorables que las que se barajaban días atrás. Ahí se hablaba de cuatro millones de euros por el cincuenta por ciento de los derechos del jugador.

El papel decisivo de Manolo González

El técnico del Espanyol ha sido uno de los principales impulsores de este movimiento. Considera a Urko un futbolista indispensable para dotar de equilibrio al equipo y cubrir un puesto donde las alternativas son limitadas. Sus palabras sobre la necesidad de contar con jugadores “con motor para competir cada jornada” reflejan la importancia que le da al mediocentro vitoriano.

Urko ya demostró en su cesión que puede rendir al máximo nivel en un contexto exigente. Fue indiscutible en los esquemas del entrenador, ayudó a sostener al equipo en momentos clave y se marchó despedido entre aplausos. Ese recuerdo ha pesado en la decisión de la dirección deportiva del Espanyol, que ve en él mucho más que un refuerzo puntual: un pilar de futuro inmediato.

Guido Rodríguez, la otra opción sobre la mesa

El Espanyol, consciente de que el mercado siempre guarda imprevistos, mantiene también abierta la vía de Guido Rodríguez. El argentino sería un salto de calidad, aunque se trata de una operación más complicada por cuestiones contractuales y por la competencia de otros clubes. En cualquier caso, la dirección deportiva no renuncia a tener varias cartas sobre la mesa, sabiendo que el calendario aprieta y que el equipo necesita certezas en el centro del campo.