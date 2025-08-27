Era cuestión de días: El Sevilla dice adiós a un crack, se va al Milan

En Sevilla se intuía que el mercado traería más sobresaltos antes de su cierre. El club hispalense, obligado a cuadrar cuentas para cumplir con el límite salarial e inscribir a sus incorporaciones, ha visto cómo uno de sus jugadores más importantes se marcha a Italia.

La operación clave que destraba el mercado del Sevilla

El protagonista es Dodi Lukébakio, extremo belga de 26 años, quien podría convertirse en nuevo jugador del AC Milan. El futbolista, que el curso pasado disputó los 38 partidos de LaLiga con el Sevilla y firmó 11 goles, se convierte en la gran venta que llevaba semanas buscando la directiva. De esta forma, podrá desbloquear la delicada situación financiera.

Según ha informado el diario MARCA, el movimiento se aceleró tras la visita de Geoffrey Moncada, secretario técnico del Milan, al Sánchez-Pizjuán durante el encuentro frente al Getafe. Al día siguiente, el directivo rossonero se reunió con José María del Nido Carrasco y Antonio Cordón en la ciudad deportiva. Esa cita selló los términos de una operación que rondará los 20 millones de euros, una cifra clave para el Sevilla.

Lukébakio, un año decisivo y un adiós inevitable

Llegado el verano pasado como una apuesta de futuro, Lukébakio se consolidó como el referente ofensivo del equipo andaluz. Su capacidad para generar peligro fue determinante. No solo marcó 11 tantos, sino que también fue el segundo futbolista de toda LaLiga con más pases que acabaron en ocasión de gol, solo por detrás de Arda Güler.

En el inicio de esta campaña ya había mostrado molestias físicas, pero aun así dejó claro su peso en el esquema de Matías Almeyda. El belga sabía que su rendimiento lo había colocado en la rampa de salida y no escondió su incertidumbre al ser preguntado en televisión. “Vamos a ver”, fue su respuesta cuando le cuestionaron sobre su continuidad.

El Milan gana un extremo de primer nivel

Para el AC Milan, la llegada de Dodi Lukébakio supone un refuerzo de garantías para una plantilla que aspira a competir en la Serie A y en Europa. Su velocidad, desborde y capacidad de definir lo convierten en un perfil que encaja a la perfección en el estilo rossonero. Además, los italianos podrían aprovechar la negociación para mantener la vía abierta con otros futbolistas del Sevilla FC, como Juanlu Sánchez, aunque en este caso la operación es más compleja.

El Sevilla respira, pero pierde a su crack

En Nervión la sensación es agridulce. Por un lado, la marcha de Lukébakio permitirá inscribir fichajes que llevaban semanas bloqueados y dará margen para reforzar posiciones debilitadas. Por el otro lado, el equipo pierde a su jugador más desequilibrante justo cuando la temporada ha comenzado cuesta arriba, con dos derrotas en las dos primeras jornadas.

El club confía en cerrar alguna llegada de última hora que mitigue la pérdida, pero la realidad es que sustituir a un futbolista con estos registros será un reto mayúsculo. En este sentido, Matteo Moretto ha informado esta mañana que el Milan no está muy por la labor de fichar a Dodi Lukébakio. Sea como sea, el belga tiene que superar una lesión que padeció en el último encuentro frente al Getafe.