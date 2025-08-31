Brutal cabreo de Roncero y Alfredo Duro: Polémica en el Real Madrid - Mallorca

El triunfo del Real Madrid sobre el Mallorca en el Santiago Bernabéu ha estado marcado, otra vez, por la polémica arbitral. Más allá de la remontada blanca, las miradas se han centrado en la decisión de anular un tanto a Arda Güler por una mano previa cuando corría el minuto 56. La jugada ha generado un debate inmediato que ha tenido un fuerte eco en las redes sociales, donde voces influyentes del madridismo han cargado duramente contra el criterio del colegiado.

La interpretación de la norma y el concepto de “inmediatez”

El árbitro aplicó la nueva norma que invalida cualquier gol que se produzca de manera inmediata tras un contacto con mano o brazo, sea o no sea voluntario. El problema radica en determinar qué significa exactamente “inmediatez”. En esta acción, Güler tocó el balón con la mano, disparó, el portero rechazó y posteriormente marcó en el rechace. La duda es si esa secuencia debe considerarse inmediata o no. Para el colegiado la respuesta fue afirmativa, lo que generó indignación en la afición blanca y un debate abierto entre analistas.

El periodista Alfredo Duro ironizó con dureza sobre lo ocurrido. Aseguró que la llamada “Reforma Arbitral” se traduce en que un equipo necesita marcar tres goles para que le den validez a uno, mientras que al resto se les conceden inmediatamente. Su mensaje reflejó la sensación de impotencia en parte del entorno madridista, convencido de que el reglamento se aplica con una severidad especial cuando el Real Madrid está sobre el césped.

Otro de los más críticos fue Tomás Roncero, quien calificó la situación como “escandalosa”. Denunció que el arbitraje español atraviesa su peor momento histórico y enlazó la polémica con un supuesto trato de favor hacia el Barça. Recordó un gol concedido al Atlético en fuera de juego y añadió que “pobre Rayo”. Los vallecanos tendrán que vérselas mañana frente a los azulgranas con un arbitraje que, según su visión, siempre les beneficia. Sus palabras alimentaron la tensión previa al duelo del conjunto catalán.

La controversia no se limita al gol de Güler, sino que se suma a dos tantos anulados a Mbappé por fuera de juego en este mismo partido. En conjunto, el Real Madrid celebró cinco goles, pero solo dos subieron al marcador. Esta circunstancia refuerza el discurso de quienes consideran que las decisiones arbitrales condicionaron en exceso un encuentro que, aun así, terminó con victoria blanca. La Liga queda servida con un debate reglamentario que probablemente se extienda durante toda la semana.

Sea como sea, el Real Madrid ha sumado su tercer triunfo y un meritorio nueve de nueve en este arranque liguero. Con los deberes hechos, ahora la presión recae sobre el Barça y los otros equipos que siguen cumpliendo, como Villarreal o Athletic.