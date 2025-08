Última hora sobre els embassaments catalans: Així reben la segona onada de calor

Catalunya afronta des d'aquest cap de setmana la segona gran onada de calor de l'estiu, un episodi que es preveu que s'allargui durant bona part de la pròxima setmana i que afectarà tota la Península. Les altes temperatures portaran amb elles un augment del consum d'aigua i una evaporació més intensa als embassaments, posant a prova la resiliència hídrica just al tram central d'agost. Tanmateix, la situació actual dels embassaments de la conca interna catalana convida a l'optimisme i permet afrontar el repte amb tranquil·litat i sense grans preocupacions.

Les dades d'avui confirmen que la capacitat total de les conques internes se situa en un sòlid 76,95 %, un valor que continua sent excepcional per aquestes dates i que marca un contrast absolut respecte als estius anteriors. Tot i que en les darreres jornades s'ha registrat una baixada suau —amb una pèrdua diària de només -0,14 punts i un descens setmanal acumulat del -0,62 %—, la reserva hídrica actual és més que suficient per fer front a l'estrès tèrmic i al repunt de la demanda previst per als pròxims dies.

Pantans clau com La Baells (89,98 %), Sant Ponç (88,96 %), La Llosa del Cavall (84,16 %) i Susqueda (82,01 %) continuen en nivells elevats, mostrant una extraordinària resistència fins i tot quan la calor recrua. Sau, amb un 64,63 %, i Foix, que després del seu buidatge i ompliment recents es manté per sobre del 99 %, confirmen la solidesa general del sistema. Per contra, Riudecanyes (37,78 %) i Siurana (24,25 %) continuen en una situació delicada i exigeixen una vigilància especial, tot i que el seu impacte en el balanç global és limitat pel seu menor volum.

Les pluges, fonamentals

La clau per a aquesta solidesa hídrica rau en l'acumulació de reserves durant la primavera i principis d'estiu, juntament amb una gestió proactiva que ha permès maximitzar l'efecte de les pluges i anticipar la resposta als episodis extrems. Gràcies a aquesta estratègia, els embassaments catalans encaren l'onada de calor amb una capacitat que fa tot just un any semblava inabastable en ple agost.

El missatge d'avui és clar: Catalunya rep la segona onada de calor de l'estiu amb els deures fets en matèria d'aigua embassada. Excepte les excepcions ja conegudes de Riudecanyes i Siurana, la resta del sistema pot permetre's afrontar uns dies d'intensa calor amb la confiança de qui disposa de marge de sobres. La vigilància i el consum responsable continuen essent imprescindibles, però la tranquil·litat hídrica és, ara com ara, la norma i no l'excepció als embassaments catalans.