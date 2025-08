Nova alerta del Meteocat per pluges intenses aquesta tarda: afectades aquestes 6 comarques

A la província de Girona, l'estiu de 2025 està deixant estampes poc habituals en ple període de vacances. Després d'un juliol que ja ha sorprès propis i estranys pels seus registres pluviomètrics, l'inici d'agost manté la incertesa i l'atenció de veïns i visitants al nord-est de Catalunya. Mentre molts esperen jornades tranquil·les sota el sol, el cel es reserva encara protagonisme en bona part de la regió.

Les darreres setmanes han estat testimoni d'episodis meteorològics que passaran a la història recent de la zona. Localitats com Salt, Banyoles o Girona han viscut jornades marcades per la pluja, amb acumulats que superen àmpliament els valors normals per a aquesta època de l'any. Aquesta situació, lluny de remetre, sembla que continuarà condicionant la dinàmica atmosfèrica dels pròxims dies, amb noves alertes que reforcen l'excepcionalitat d'aquest estiu.

La situació actual: pluges que no donen treva a Girona

El Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) ha activat una nova alerta per pluges intenses que afecta de ple sis comarques de Girona: Ripollès, Osona, la Garrotxa, la Selva, el Gironès i el Pla de l'Estany. Segons els darrers avisos, durant la primera meitat de la jornada s'esperen ruixats dispersos al litoral i prelitoral central, però serà a la tarda quan l'atenció es desplaci a les comarques interiors del nord-est, on les precipitacions poden assolir intensitat forta de manera puntual.

Els models apunten a la formació de ruixats intensos i de curta durada en aquestes zones, acompanyats ocasionalment de tempesta i fins i tot d'episodis de calamarsa o pedra petita. Tot i que en conjunt la precipitació acumulada pot ser moderada, es preveu que en determinats punts, especialment a l'interior de la província, es registrin valors localment abundants.

Un juliol històric: registres inèdits a Salt, Banyoles i Girona

El mes de juliol de 2025 ja ha quedat registrat com un dels més plujosos dels darrers cent anys al conjunt de Catalunya i, molt especialment, a la província de Girona. Segons les dades oficials de Meteocat, comarques com el Gironès, la Garrotxa o el Pla de l’Estany han assolit màxims que no es veien des de mitjans del segle passat. Ciutats com Salt i Banyoles han experimentat episodis de pluja torrencial, acumulant en només unes hores l'equivalent a diverses setmanes de precipitacions típiques d'estiu.

Aquest fenomen no és casualitat ni aïllat. El context meteorològic que viu Catalunya aquest estiu respon a la persistència de masses d'aire humit i la influència de baixes pressions que, en interactuar amb el relleu de l'interior de Girona, afavoreixen la formació de tempestes locals, sovint difícils de preveure amb detall.

Perspectiva per a l'agost: la tendència continua marcada per la inestabilitat

L'entrada del mes d'agost no porta, per ara, un canvi significatiu en la dinàmica atmosfèrica. La previsió indica que les comarques assenyalades continuaran sota la influència de la inestabilitat, almenys durant els pròxims dies. L'avís vigent contempla la possibilitat de superar els 20 mm en només 30 minuts, un llindar que, tot i que no és extrem, sí que representa un risc en àrees urbanes i rurals sensibles a les inundacions ràpides.

El mapa de riscos actualitzat per Meteocat situa el grau de perill en un nivell 2 de 6, cosa que implica precaució, especialment en desplaçaments i activitats a l'aire lliure a les zones afectades. A més, la distribució geogràfica del fenomen es concentra de manera local, cosa que significa que alguns municipis poden registrar tempestes intenses mentre localitats properes amb prou feines reben unes gotes.