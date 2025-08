Anunci urgent de TV3 pel que ha passat al juliol a la cadena

La televisió catalana torna a ser notícia, però aquesta vegada per motius que no molts esperaven en ple estiu. Les dades que acaben de sortir a la llum han desfermat comentaris a les xarxes i reaccions d'experts. Especialment, després de l'anunci fet per la mateixa cadena sobre el que ha passat durant el mes de juliol. Aquest any, la tradicional calma estival ha donat pas a un juliol de rècords i moviments que posen TV3 en el focus mediàtic i social.

Mentre altres canals patien per retenir la seva audiència sota el sol, TV3 ha aconseguit captar l'atenció de milers de llars catalanes. Ho ha fet amb una oferta que combina informació rigorosa i entreteniment de qualitat.

Aquesta situació no és nova per a la cadena, però sí que sorprèn la magnitud dels resultats, que ja estan generant debat entre professionals del sector audiovisual. La pregunta que molts es fan és clara: què ha fet TV3 per mantenir-se tan forta quan la competència colla més que mai?

| Canva Pro, @juliapeguera, XCatalunya, Festival Cruïlla

El mes de juliol que ha canviat el tauler televisiu a Catalunya

Juliol de 2025 serà recordat com el mes en què TV3 va tornar a donar un cop sobre la taula. Amb una quota de pantalla del 14,4%, la cadena pública ha aconseguit la millor xifra estival dels darrers 18 anys, segons les dades oficials publicades aquesta setmana. No només això: ha ampliat la distància amb el seu rival més proper, La 1, situant-se a gairebé cinc punts d'avantatge. El lideratge de TV3 en l'anomenat day time ja és inqüestionable, assolint el primer lloc durant 45 mesos consecutius i amb una quota diària del 15,3%. A més, ha dominat el prime time amb un 15,5% i ha tancat el mes liderant 29 dels 31 dies.

Darrere d'aquest èxit hi ha diversos factors. El primer, sens dubte, ha estat la cobertura informativa de grans successos d'actualitat. La cobertura de l'incendi al Baix Ebre i els avisos de pluges intenses van informar, però també van mobilitzar l'audiència. D'aquesta manera, 3Cat es va situar com a canal de referència indiscutible per als catalans. No és casualitat que més del 55% de la població triï TV3 com a font principal d'informació, segons dades recents del CEO.

Però no només les notícies han impulsat aquestes dades. L'aposta per la ficció pròpia i les sèries internacionals ha donat els seus fruits. L'èxit de “Delta” i el rendiment de ficcions com “Com si fos ahir” (més de 24,6 milions de reproduccions). També la coproducció “Casa en flames” confirma la bona salut del catàleg de 3Cat. Tampoc es queda enrere la graella de tarda, amb clàssics britànics com “Downton Abbey” i “Els Durrell”, que han renovat l'interès de l'audiència estival.

| TV3, XCatalunya

Les reaccions al lideratge de TV3 i l'anunci de la cadena

L'anunci de la mateixa TV3, destacant el seu lideratge històric aquest juliol, ha provocat nombroses reaccions a les xarxes i fòrums especialitzats. Presentadors i directius de la cadena no han trigat a expressar la seva satisfacció. Ricard Ustrell ha agraït a l'audiència la seva fidelitat en missatges a X (abans Twitter) i ha destacat la importància de l'aposta per formats propis.

Des de la direcció de 3Cat, la CEO Sigfrid Gras ha fet èmfasi en la necessitat de continuar apostant per la informació de servei públic. Especialment en situacions d'emergència com les viscudes aquest mes. El “TN vespre” ha obtingut xifres històriques: la seva edició del 7 de juliol va assolir un 32,8% de quota, la millor marca en més de cinc anys. Les edicions de cap de setmana i migdia també han superat registres anteriors, consolidant els telenotícies com els més valorats per l'audiència.

A les xarxes, nombrosos rostres de la cadena, com Lídia Heredia o Xavier Coral, han celebrat les dades i han fet valdre la feina en equip darrere de càmeres. L'etiqueta #TV3Líder ha estat tendència, amb missatges que ressalten la credibilitat dels informatius i la capacitat de la cadena per combinar rigor i entreteniment. Per la seva banda, sectors crítics amb la gestió pública han tornat a obrir el debat sobre el model de televisió pública.

No obstant això, la majoria dels analistes coincideixen que les dades de juliol són fruit d'una programació intel·ligent i una resposta ràpida davant l'actualitat.

Un estiu decisiu per a la televisió catalana

A l'espera de la programació de tardor i dels nous reptes informatius, juliol ha demostrat que TV3 sap adaptar-se als gustos i necessitats de l'audiència. L'èxit de 3Cat pel que fa a reproduccions i la bona acollida de les seves apostes per a l'estiu reforcen la posició de la cadena com a referent a Catalunya.

Queda per veure si aquest impuls es manté després de l'estiu i com respondrà la competència els pròxims mesos. Per ara, el resum és clar. TV3 ha aconseguit que el mes de juliol es converteixi en una fita i, de passada, ha reobert el debat sobre el futur de la televisió pública en temps de canvis vertiginosos.