Avís urgent del Meteocat per la calor intensa: Així afectarà els pròxims dies

En ple agost, l'atmosfera sobre Catalunya torna a sorprendre aquells que pensaven que, després d'uns dies marcats per la pluja, l'estiu seguiria el seu curs habitual sense grans ensurts. El temps, però, té altres plans per al territori, i la previsió per als pròxims dies marca un gir important en la tendència de les últimes setmanes.

Fins ara, l'estiu català ha estat dominat per l'alternança d'episodis extrems: després d'una primera onada de calor a finals de juny que va deixar registres insòlits i conseqüències greus, van arribar les pluges intenses que van alleujar temporalment l'ambient, però també van mantenir en suspens molts municipis. Ara, la situació torna a canviar i la paraula calor torna amb força al vocabulari quotidià de milions de persones a tot Catalunya.

Onada de calor a la vista: la dorsal anticiclònica s'imposa

La predicció meteorològica és clara:a partir de diumenge, la presència d'una potent dorsal anticiclònica dominarà la península Ibèrica i, especialment, el nord-est, on Catalunya notarà de nou l'impacte de les altes temperatures. Aquesta configuració atmosfèrica, que sol associar-se a cels serens, aire sec i absència de precipitacions, serà la responsable directa d'un augment progressiu de les temperatures.

| Canva

Segons la informació facilitada pel Meteocat i l'AEMET, la pujada de temperatures serà especialment notòria a partir de dilluns. L'ascens tèrmic es farà notar tant a les zones interiors com al litoral, amb màximes que superaran àmpliament la mitjana climàtica per a aquesta època de l'any. Al mapa meteorològic facilitat pels serveis oficials, s'observa com el sol i els cels pràcticament serens seran els protagonistes absoluts, almenys fins dimarts, amb l'excepció d'alguns núvols aïllats al Pirineu.

Tot i que el pronòstic per a Catalunya no situa el territori en el risc extrem que sí amenaça altres sis comunitats espanyoles —Andalusia, Castella i Lleó, Castella-la Manxa, Extremadura, Galícia i Madrid, on s'esperen registres de fins a 40 graus—, l'advertiment és rotund: l'ambient serà de calor intensa i sostinguda, amb sensacions tèrmiques superiors a l'habitual per a la primera meitat d'agost.

Un estiu extrem: pluges històriques i ara, la segona onada de calor

Aquest episodi suposa la segona onada de calor de l'estiu a Catalunya, després de la viscuda a finals de juny que va deixar al seu pas situacions tràgiques i va posar en evidència la vulnerabilitat de la població davant d'extrems tèrmics. Entre totes dues onades, el territori ha encadenat dos episodis de pluges intenses que, lluny de trencar la tendència, han accentuat el contrast i la volatilitat meteorològica que caracteritza aquest 2025.

El pas d'un ambient inusualment humit a un altre de calor sufocant no és habitual en la climatologia catalana. Aquest fenomen, resultat de l'alternança ràpida entre sistemes de baixes i altes pressions, és al darrere de la incertesa i la dificultat per adaptar-se a les condicions. A més, la persistència de la dorsal anticiclònica afavoreix l'acumulació d'aire càlid a capes baixes de l'atmosfera, cosa que potencia encara més el risc de nits tropicals, especialment a zones urbanes i litorals.