Última hora de la sequera: Segueixen baixant les reserves en aquest embassament

per Sergi Guillén

L'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) és l'organisme responsable de la gestió hídrica a Catalunya. El seu objectiu principal és garantir el subministrament d'aigua, preservar el medi ambient i gestionar el cicle integral de l'aigua.

En un context de sequera perllongada, l'ACA treballa per mitigar els efectes negatius i garantir l'ús sostenible dels recursos hídrics. En els darrers mesos, els embassaments catalans han experimentat una reducció preocupant de les reserves.

Aquest descens reflecteix l'impacte de la sequera, agreujada per l'escassetat de pluges a la regió. L'embassament de Sau, un dels més importants del sistema Ter-Llobregat, és un exemple clar d'aquesta situació crítica.

L'embassament que segueix en descens

L'embassament de Sau, situat a Vilanova de Sau, té una capacitat màxima de 165,26 hm³. Actualment, les reserves han caigut al 22,91 %, amb només 37,86 hm³ d'aigua disponible.

| ACN

Aquesta xifra representa una disminució significativa en comparació de les dades de l'any passat, quan emmagatzemava un 13,15% més. A més, està molt per sota de la mitjana dels darrers cinc anys, que se situa en 74,20 hm³, i de la darrera dècada, amb una mitjana de 94,50 hm³.

El descens continuat a les reserves afecta no només el subministrament domèstic, sinó també sectors com l'agricultura i la indústria. L'escassetat a Sau és especialment preocupant pel seu paper estratègic al país, i és un dels pilars del sistema hídric que abasta bona part de la població catalana.

Aquest embassament forma part del sistema Ter-Llobregat, que inclou també altres embassaments com Susqueda i La Baells. Tot i que en conjunt aquest sistema presenta unes reserves del 36,22%, el baix nivell de Sau destaca per ser un dels més crítics. Aquesta situació posa en relleu la necessitat d'implementar mesures més restrictives i fomentar l'estalvi d'aigua en tots els nivells.

Un clima que no acompanya

La sequera perllongada que afecta Catalunya subratlla la importància d'una gestió hídrica eficient. A més, evidencia la urgència d'estratègies a llarg termini per mitigar els efectes del canvi climàtic.

Les autoritats ja han llançat recomanacions per reduir el consum, mentre treballen en projectes que assegurin l'abastament els propers mesos.

| ACN

El panorama per als propers dies no és encoratjador. La previsió meteorològica no contempla pluges importants que puguin alleujar aquesta situació. Això deixa l'embassament de Sau en un estat crític, amb la urgència de decisions que ajudin a estabilitzar les reserves a curt termini.

Mentrestant, l'Agència Catalana de l'Aigua continua vigilant de prop l'evolució dels embassaments. Manté la informació actualitzada sobre l'estat de les reserves, una eina essencial per planificar l'ús racional d'aquest recurs vital.

La situació de Sau és un recordatori dels desafiaments que planteja la sequera a Catalunya i la necessitat de respostes contundents i sostenibles.