Última hora embassaments: Bones notícies en la lluita contra la sequera avui 2 de desembre

El balanç actual dels embassaments a Catalunya ofereix senyals encoratjadors en la lluita contra la sequera. Tot i que alguns es mantenen estables o incrementen la capacitat, l'embassament de Sau continua sent el punt crític amb una disminució destacable.

Sau: un descens preocupant

L'embassament de Sau, ubicat a Vilanova de Sau, registra una capacitat actual del 23,45%, equivalent a 38,75 hectòmetres cúbics. Aquesta xifra reflecteix un molt lleu descens respecte a les darreres setmanes i es troba per sota de la mitjana dels últims deu anys, que se situa en un 57,54%.

Fa un any, aquest embassament estava al 13,33%, cosa que indica una recuperació parcial, però insuficient per afrontar la demanda hídrica de la zona. L'impacte del descens a Sau no es limita només al proveïment d'aigua. Aquest embassament exerceix un paper crucial a l'ecosistema i en activitats com la pesca i el turisme rural.

La seva capacitat reduïda afecta visiblement a la biodiversitat local, amb zones del fons de l'embassament completament exposades, cosa que genera preocupació entre les comunitats que depenen dels seus recursos.

| ACN

Millores en altres embassaments

Mentre Sau baixa, altres embassaments mostren signes de millora o estabilitat. La Baells, a Cercs, n'és un exemple positiu. Actualment està al 60,32% de la seva capacitat, amb 66,01 hectòmetres cúbics emmagatzemats.

Aquest nivell supera amb escreix el 22,97% registrat fa un any i també està per sobre de la mitjana dels darrers cinc anys. L'embassament de Susqueda, a Osor, també presenta un bon comportament.

Amb un 33,17% de capacitat, ha assolit 77,28 hectòmetres cúbics, duplicant pràcticament el 18,46% registrat l'any passat. Aquestes dades reflecteixen una tendència positiva en un dels punts clau del sistema Ter-Llobregat.

Tendències mixtes als petits embassaments

La Llosa del Cavall, a Navès, està al 35,78%, amb un volum actual de 28,63 hectòmetres cúbics. Encara que millora en comparació amb l'any anterior (18,34%), encara és lluny dels valors mitjana històrics.

| ACN

D'altra banda, l'embassament de Sant Ponç, a Clariana de Cardener, es manté al 46,02%, molt per sobre del 27,45% registrat fa un any. L'embassament de Foix destaca per la seva extraordinària capacitat relativa.

Al 97,30%, aquest petit embassament es troba gairebé al màxim, demostrant que alguns sistemes han aconseguit resistir millor els efectes de la sequera. Tot i que la seva capacitat és limitada, representa un exemple de com certes zones poden manejar els recursos de manera més efectiva.

Perspectives i reptes

El balanç general dels embassaments a Catalunya mostra una capacitat agregada del 34,38%. Això suposa un augment en comparació del mateix període de l'any passat, quan es trobava al 17,68 %.

Tot i això, aquestes dades no inclouen la validació final, per la qual cosa podrien ajustar-se en els propers dies. La recuperació d'alguns embassaments com Susqueda o La Baells és una bona notícia.

Però la situació de Sau posa de manifest que encara hi ha un llarg camí per garantir una gestió sostenible de l'aigua. Les autoritats insten a continuar adoptant mesures d'estalvi mentre s'esperen pluges més significatives les properes setmanes.