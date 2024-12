Avís d'última hora de Protecció Civil: 'S'avança...'

per Sergi Guillén

Protecció Civil és clau en situacions d'emergència. La seva missió és informar la ciutadania de possibles riscos. Amb una constant monitorització meteorològica, emet avisos que permeten prendre precaucions i evitar danys més grans.

Aquests avisos són crucials en episodis de pluges intenses, incendis forestals o nevades, adaptant sempre les mesures a la situació. El pla INUNCAT és un dels més activats. Es fa servir quan hi ha risc de pluges torrencials o inundacions.

Aquest protocol és un recurs vital per gestionar emergències i minimitzar l'impacte en les zones afectades. Ahir, Protecció Civil va llançar un avís rellevant i va mostrar la seva capacitat d'anticipació davant de fenòmens adversos.

Activació de l'INUNCAT

Ahir dilluns, Protecció Civil va emetre una prealerta INUNCAT a causa de previsions de pluges intenses per avui dimarts. Segons han informat, s'esperen precipitacions superiors a 20 litres per metre quadrat en només 30 minuts. L'avís inicial assenyalava afectacions des de la matinada a les comarques de la Selva, el Vallès Oriental i el Maresme.

| Getty Images

L'evolució meteorològica va portar Protecció Civil a actualitzar la prealerta ahir mateix. L'entitat va destacar un avançament en la probabilitat de pluges intenses i les va situar des de dilluns al migdia. En aquesta nova comunicació, el focus es va centrar a les comarques del litoral central de Catalunya, ampliant així el radi de risc.

La prealerta INUNCAT no sols avisa de les pluges, sinó també de possibles complicacions en el trànsit i en infraestructures. Davant d'aquest tipus de situacions, Protecció Civil recomana evitar desplaçaments innecessaris i mantenir-se informat mitjançant canals oficials. La seguretat de la població és prioritària.

Impacte esperat i recomanacions

L'avís afecta àmplies zones urbanes i rurals, on es podrien registrar inundacions puntuals. Protecció Civil insisteix a extremar les precaucions en activitats a l'aire lliure i prop de rius o torrents. També recorda la importància d'evitar travessar zones inundades, tant a peu com amb vehicle.

L'actualització ràpida de l'avís demostra la capacitat de les institucions per gestionar emergències meteorològiques. S'espera que l'episodi de pluges intenses es pugui mantenir durant la jornada dimarts. Per aquest motiu, la col·laboració ciutadana és essencial per minimitzar riscos.

Un exemple de gestió eficaç

L'activació de l'INUNCAT és un reflex del compromís de protecció civil amb la seguretat dels ciutadans. La comunicació oportuna i clara és una eina indispensable en situacions de risc. Aquest tipus d'avisos són fonamentals per garantir una resposta coordinada i efectiva a tot Catalunya.

Protecció Civil continuarà monitoritzant la situació i actualitzant la informació segons calgui. La població ha de mantenir-se alerta i seguir les instruccions de les autoritats per evitar situacions de perill. A més, és important estar atent als diferents canals de comunicació per si hi ha actualitzacions d'última hora.