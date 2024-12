Cau de manera destacada el volum d'un embassament en els darrers dies

Els embassaments de Catalunya estan passant una situació preocupant. La manca de pluges sostingudes, unida a l'increment en el consum, n'ha reduït de manera considerable els nivells.

Aquest fenomen no només s'atribueix al canvi climàtic, sinó també a un augment de les temperatures que accelera l'evaporació de l'aigua emmagatzemada. A més, l'ús intensiu de l'aigua en activitats agrícoles i industrials fa pressió sobre els recursos hídrics.

Els embassaments de les conques internes, fonamentals per al subministrament, són lluny d'assolir nivells òptims. En aquest context, l'embassament de Sau destaca per la caiguda ràpida en el volum d'aigua.

Caiguda en picat d'aquest embassament

Ubicat a Vilanova de Sau, aquest embassament té una capacitat màxima de 165,26 hectòmetres cúbics, però actualment registra només 40,19 hm³, equivalent al 24,32% de la capacitat total.

| ACN

Fa un any, el seu nivell era de 22,74 hm³, marcant una millora molt lleu en comparació, però continua sent força insuficient per garantir l'abastament a llarg termini. La mitjana dels últims cinc anys per a aquesta data supera el 74%, cosa que subratlla la gravetat de la situació actual.

L'embassament de Sau no només és clau per al subministrament d'aigua al país, sinó que també compleix un paper important en la regulació del cabal del riu Ter.

La reducció del volum afecta tant les activitats humanes com l'ecosistema, que depèn d'un flux constant per mantenir-ne l'equilibri. Les conseqüències d'aquest descens al nivell de l'aigua ja es noten als municipis veïns, que veuen amenaçat el subministrament regular.

Experts atribueixen aquesta caiguda a una tardor especialment seca, on les precipitacions han estat escasses i poc consistents. Tot i que les pluges recents han ajudat lleument altres embassaments, com el de la Baells, no han estat suficients per revertir la situació crítica que hi ha a Sau.

Sau, a la corda fluixa

Aquest embassament es troba al límit d'un possible ús restrictiu si els nivells no milloren les properes setmanes. El consum diari a Catalunya, que ronda els 7,5 milions de metres cúbics, obliga a considerar mesures més restrictives.

Les autoritats locals ja han començat a debatre la necessitat d'imposar limitacions a l'ús de l'aigua per a reg i consum domèstic. A més, s'està planificant un augment a les campanyes de conscienciació per fomentar un ús més racional de l'aigua entre la població.

L'Agència Catalana de l'Aigua actualitza diàriament els nivells dels embassaments per proporcionar informació transparent. Tot i això, el panorama a curt termini continua sent complicat, especialment si no es produeixen precipitacions significatives.

En el cas de l'embassament de Sau, la recuperació dependrà de les pluges abundants durant els propers mesos i d'una gestió eficient dels recursos existents.

Així, doncs, el descens en els nivells de l'embassament de Sau posa en alerta la regió i evidencia la urgència d'adoptar solucions sostenibles davant de la crisi hídrica. Les autoritats i la població han d'actuar conjuntament per mitigar l'impacte d'aquesta situació crítica.